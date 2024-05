Plaine des Cafres : plus de 7 000 personnes à la 27ème édition de la messe des motards

Ce dimanche 12 mai 2024, dans la matinée, plus de 7 000 motards sont venus des quatre coins de l'île pour assister à la messe qui a débuté aux alentours de 9 heures sur le site du Miel Vert, à la Plaine des Cafres.

La messe est présidée par l'Evêque de La Réunion, Monseigneur Pascal Chane-Teng.

Bien plus que des conducteurs deux-roues, les motards de La Réunion forment une belle et grande famille. Cette messe a une signification particulière pour les passionnés de deux-roues ainsi que leurs familles. C'est un moment de recueillement en mémoire à ceux qui ont perdu la vie sur les routes.

Pendant la célébration, les motards sont bénis par Monseigneur Pascal Chane-Teng.

Messe des motards : plus de 7 000 personnes réunies à la Plaine des Cafres • ©Réunion la 1ère

Avant la messe, un temps de rencontre, de partage et d’écoute était proposé aux participants. C'était l'occasion pour eux de se confier et de trouver du réconfort auprès d’un prêtre.

La famille des motards est une famille très solidaire et très fraternelle. On a tous dans notre coeur, un motard qui est parti trop tôt. On est là pour se confier et pour rendre hommage à ceux qui sont partis trop tôt.