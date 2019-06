Route : attention dangers

L’ADAPEI REUNION

L’ADAPEI Réunion (Association Départementale d’Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales), est une association médico-sociale regroupant divers services et établissements accueillant des enfants et adultes en situation de handicap sur le territoire Sud du Département. L’association est née en 1965 à l’initiative de parents d’enfants en situation de handicap. L’APEIR devenue ADAPEI en 1978 a fêté ses 50 ans il y a deux ans.

L’ADAPEI est constituée aujourd’hui d’un Pôle Enfance regroupant l’IMPRO de Trois-Mares, l’IMP Bel Air et le SESSAD et d’un secteur adultes regroupant un FAO à Trois Mares, FHTH, SAVS, Foyer de Vie Trois-Mares et ESAT de Bérive. Le siège regroupe les fonctions supports.

Son adresse : 62 rue Gorbatchev 97430 LE TAMPON '0262 22 27 65 ; mail : courrier-adm@adapei974.fr

Capacité d’accueil en 2018 : 456 places

Ä Effectif actuel : 235 salariés (218 ETP)

Les activités de l’association : Pour les plus jeunes, les accompagner en insertion scolaire dans leur milieu d’origine ; pour l’ensemble des usagers, il s’agit de permettre un développement de leurs compétences par une préparation par unité de développement pour les préparer au mieux à une insertion professionnelle en développant notamment des ateliers professionnalisant. Également, un accompagnement tout au long de la vie grâce au foyer d’hébergement, FAO (Foyer d’accueil occupationnel) et le foyer de vie.

Au-delà de l’aspect scolaire et professionnel, l’ADAPEI Réunion accompagne ses usagers sur le plan social via des actions d’accompagnement d’aide à la socialisation, soutien psychologique, dans les relations et plus généralement dans les actes essentiels de la vie quotidienne.