Le Tampon : Une voiture de rallye détruit le refuge de la SPA

L'accueil du refuge de la SPA, situé chemin de la Bergerie à Bérive au Tampon, a été totalement détruit par une voiture, samedi en début d'après-midi. La société protectrice des animaux vient de lancer une cagnotte Leetchi pour acheter un nouveau bureau, du matériel informatique...

Fabrice Floch •

La voiture du refuge avait été stationnée en retrait de la route, mais la voiture de rallye est venue la percuter lors de la sortie de route • ©SPA du Tampon ...

Le refuge de la SPA du Tampon à l'arrêt

Le mobilier de l'accueil est totalement détruit • ©SPA du Tampon ...

Un bureau, une chaise des étagères

La Société Protectrice des Animaux de La Réunion (SPA) a lancé une cagnotte Leetchi pour reconstruire l'accueil de son refuge de Bérive qui été percuté, samedi, par une voiture de rallye. Par chance, cet accident n'est que matériel, mais le bureau qui permet d'accueillir les visiteurs, tout comme la voiture dévolue au transport à l'aéroport des animaux adoptés, sont hors d'usage.Bertrand Chevallier, trésorier de la SPA Réunion précise : "Heureusement, vers 11 h 30, nous avons mis les animaux à l'abri, dans le local en dur qui est situé juste derrière le bungalow qui nous servait d'accueil. En début d'après-midi, les responsables du refuge ont été alertés. Ils ont rempli les documents administratifs avec les organisateurs du rallye pour obtenir des indemnisations des assurances, cependant nous savons que nous ne serons jamais remboursées à la hauteur du préjudice".Le refuge doit acheter un bureau, un ordinateur, une chaise, un réfrigérateur et effectuer des travaux importants pour réhabiliter l'accueil. Il est également contraint de se doter d'un véhicule pour transporter les chiens et les chats qui trouvent une famille en métropole. Toutes les semaines, les bénévoles se rendent à l'aéroport pour confier les amis à quatre pattes à des accompagnateurs. Ce budget, sans être énorme, reste conséquent d'où l'appel aux dons via la cagnotte Leetchi