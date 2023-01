Top départ du Miel Vert au Tampon : La Réunion bat le record du monde de la galette des rois la plus longue

C’est parti pour la 39ème édition du Miel Vert au Tampon. L’événement a débuté ce vendredi 6 janvier avec un concours culinaire : le record du monde de la plus longue galette des rois. La Réunion entre dans l'histoire avec une galette qui mesure 60 mètres de long.

Hermione Razafinarivo / Loïs Mussard •

Miel Vert fait son grand retour à la Plaine des Cafres au Tampon, jusqu’au 15 janvier. Ce vendredi 6 janvier, la manifestation démarre fort avec un concours culinaire. La galette des rois est à l’honneur, en ce jour d'Epiphanie, et La Réunion rentre dans l'histoire avec une galette de 60 mètres de longueur. Un événement qui a attiré beaucoup de gourmands.

Un concours linéaire

Miel Vert démarre tout en gourmandise ce vendredi 6 janvier. La Réunion bat le record du monde de la galette des rois la plus longue. Les chefs du jour sont Olivier Verheecke et Giovanny Virapin. Ils sont "fiers et vraiment heureux du travail, on a travaillé toute la nuit pour ça, le travail paye", s'exclament-ils en chœur.

Tous les ingrédients de la traditionnelle galette des rois sont respectés, mais pas sa forme. Elle n'est pas ronde mais très longue. Le concours a démarré ce jeudi 5 janvier aux alentours de 17h, et s'est terminé vers 3h du matin.

Ce n'était pas une mince affaire. "Il fallait battre un record d'une cinquantaine de mètres, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de four adapté, la cuisson est difficile", raconte Nicolas Rivière, membre du jury.

Les Réunionnais au rendez-vous

Après trois ans marqués par le Covid-19 et des festivités restreintes, le monde agricole se retrouve comme avant autour d'animations, de concours et de concerts. Ce matin, ils étaient nombreux à vouloir goûter à cette fameuse galettes des rois.

La 39ème édition de Miel Vert est d'ailleurs portée sur la cuisine. Des chefs renommés sont venus pour l'occasion, des records du monde à battre sont organisés, des Master Classes, des concours, un marathon culinaire ou encore un trophée du Brunch Péi.