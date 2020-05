TCO : reprise des transports scolaires (pour les établissements ouverts) de l'ouest dès lundi

Adjaya Hoarau •

Des petits masqués

Présence des parents obligatoire jusqu'en CM2

Contrairement à la CIVIS, qui annonçait hier qu'elle n'assurerait pas les transports scolaires des élèves du sud de l'île , dans l'ouest, le TCO (Territoire Côte Ouest) redémarre les siens. Néanmoins, pandémie mondiale oblige, les mesures de sécurité sanitaires seront nombreuses.A l'inverse des écoles, où le port du masque ne devrait pas être obligatoire, ça sera le cas aux arrêts et dans les bus du TCO, pour les élèves de 11 ans et plus. Pour le respect de la distanciation sociale, 1 sur 2 sera condamné.C'est aussi à cause de ces suppressions de places que les parents devront accompagner les enfants scolarisés jusqu'en CM2, jusqu'à l'arrivée du véhicule.Pour les grands du collège et du lycée, la présence des parents est recommandée, mais ne sera pas obligatoire.En raison des perturbations dans les transports scolaires depuis le début de la crise, le TCO décide de faire un geste aux familles. Ainsi, une compensation financière de 30% sera appliquée aux familles, qui se réinscriront, ou pas, pour l'année 2020/2021.En guise de rappel, sur les six communes membres du TCO, seules la Possession et Trois Bassins (le 25 mai) ont décidé de rouvrir écoles pour le moment.