Le Téléthon 2019 est lancé à la Réunion

Les acteurs du Téléthon 2019 se sont réunis en convention ce samedi pour faire le point sur la manifestation, les forces en présence, la recherche, les traitements en cours et écouter les malades. Mot d'ordre les 6 et 7 décembre prochains : multiplier les victoires

Michelle Bertil •

C'est la grande victoire de cette année. La mise sur le marché américain d'un traitement pour les enfants atteints d’amyotrophie spinale infantile. Des enfants qui atteignent rarement l'âge de deux ans en raison de la déficience d'un gêne. Une demande d’autorisation de mise sur le marché auprès des autorités de santé notamment européenne est actuellement étudiée.Il y aurait à la Réunion, une centaine de cas.​​​​​​Le Téléthon 2019 est aussi placé sous le signe " de toutes les victoires " comme l'a rappelé lors de cette convention Philippe Catherine, le coordinateur 974 de l'événement qui aura pour parrain et marraine à la Réunion, les artistes Kenaelle et Mickael Pouvin. Des artistes qui vont mobiliser les troupes et les donneurs pour tenter de faire mieux qu'en 2018 où seulement 216 000 euros ont été récoltés dans l'île en raison des mouvements sociaux. En 2017 les différentes manifestations et les dons avaient rapporté 479 000 euros, autrement dit le double.Pour la coordination, " c'est de plus en plus difficile de récolter des fonds, car les réunionnais très généreux sont sollicités de partout et pour beaucoup de maladies. La maladie génétique une fois qu'elle est là, c'est pour la vie " .Objectif, retrouver le niveau de dons de 2017, les organisateurs rappellent que " l'espoir est là, c'est un cri qu'on lance, on compte sur vous, les malades et les familles ont besoin de vous ", ajoute Philippe Catherine.