Téléthon 2023 : des actions sur toute La Réunion pour aider la recherche autour des maladies rares

Depuis ce vendredi 8 décembre, la mobilisation dans le cadre de la 37ème édition du Téléthon a débuté. Elle se poursuit ce samedi avec des dizaines d'actions sur toute l'île, et notamment un village dédié à Saint-Joseph, ville ambassadrice cette année. Comme à chaque édition, le monde du sport n'est pas en reste.

Chaque année, le Téléthon appelle les Français à se mobiliser pour soutenir la recherche et élaborer les traitements de demain qui vaincront les maladies rares. Au-delà des habituels dons téléphoniques au 36 37, des fonds sont également récoltés par le biais d'actions sur tout le territoire.

A La Réunion, citons par exemple le Vélothon lancé par le groupe Réunion Air Assistance de l'aéroport à la cascade Niagara, les 24h de karting Téléthon de la Jamaïque à l'initiative du Rotary Club, les trails de la Boucle du Coeur de l'Est ce dimanche au départ de Hell Bourg... parmi tant d'autres.

Le monde du sport mobilisé

La mobilisation, comme chaque année, est très suivie dans le milieu sportif. Organisés par le Rotary Club Saint-Denis Bourbon, les 24h de karting à la Jamaïque sont la manifestation qui récolte le plus d'argent sur l'île. "C'est une fierté pour notre club d'être le premier pourvoyeur de fonds du Téléthon à La Réunion ! On a fait 1,350 million d'euros en 25 ans, là on va donner environ 38 000 euros. Il y avait moins de karts cette année, mais à chaque fois c'est une belle opération", sourit Michel Lagourgue, le président du Rotary Club de Bourbon.

Faire du karting ou un match de padel ? Il y avait le choix pour faire du sport tout en donnant au Téléthon !

Il insiste sur le fait que l'argent récolté lors de cette manifestation nationale profite aussi aux malades réunionnais.

"Ce n'est pas de l'argent qui va seulement à la recherche en métropole, mais ça revient à La Réunion et permet d'aider les malades en achetant du matériel, des fauteuils roulants, ou en finançant de l'aide à la personne" Michel Lagourgue, président du Rotary Club de Bourbon

40h de padel non-stop

A Saint-Denis, non loin du circuit de la Jamaïque où se relaient les équipes de karting, d'autres manient la raquette pour la bonne cause au Tennis Club Dionysien (TCD). "On a pensé au Téléthon parce que c'est un événement où les sportifs donnent souvent, alors on a décidé de faire les 40 heures du padel non-stop", explique Toulouse Lerrouy du Tennis Club Dionysien.

Les habitués ont répondu présent, souvent pour "joindre l'utile à l'agréable" comme l'explique Loukmane, l'un d'eux, en tapant la balle tout en mettant la main à la poche : 15 euros minimum de participation sont réclamés à chacun pour intégrer les équipes qui se relaient de vendredi soir à dimanche matin. Au total, plus de 80 équipes sont attendues jusqu'à dimanche 10 heures.

Le village du Téléthon installé à Saint-Joseph

Certaines communes organisent elles aussi plusieurs manifestations aux côtés de l'AFM (Association française contre les myopathies)-Téléthon, comme à Saint-Benoît où une collecte de fonds est organisée jusqu'à 18h30 à plusieurs endroits de la ville.

Saint-Joseph elle, est ville ambassadrice du Téléthon à La Réunion pour cette édition. Au programme de la journée, de nombreuses manifestations à la médiathèque du Sud sauvage, dont des activités sportives (zumba, marche, course) et ventes d'artisanat, de compositions florales et de gâteaux au profit de l'AFM-Téléthon. Mais le public peut aussi assister ce samedi à une conférence, ainsi qu'à des prestations de l'école de musique et de danse et des artistes Karma et Ana'el dans l'après-midi.

Plusieurs manifestations sont organisées à la médiatique du Sud sauvage pour récolter des fonds pour le Téléthon • ©Cynthia Veron

Un traitement adapté pour seulement 5% des maladies rares

Le village saint-joséphois est animé par une quinzaine de bénévoles sur place, eux-mêmes porteurs d'une maladie neuro-musculaire, ou proches de malades. Parmi eux, Sonia Hoarau, déléguée départementale à l'Association française contre les myopathies (AFM), qui rappelait ce samedi l'importance de financer la recherche. Car sur les 7 000 maladies rares identifiées, seulement 5% bénéficient aujourd'hui d'un traitement adapté.

"En faisant le Téléthon on s'attend à ce qu'il y ait plus d'argent pour que les chercheurs puissent trouver des traitements" Sonia Hoarau, déléguée départementale à l'AFM

"Pour nous, c'est vraiment porteur d'espoir"

Elle-même porteuse de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, elle se réjouit que les dons récoltés chaque année aient déjà pu aboutir à des traitements pour soigner différentes pathologies. "On voit qu'il y a déjà des traitements qui ont été trouvés, notamment pour l'amyotrophie spinale. Des enfants pouvaient vivre jusqu'à deux ans seulement avec cette pathologie, aujourd'hui grâce à une injection permise par les dons du Téléthon, ils ont une espérance de vie normale. Pour nous c'est vraiment porteur d'espoir", achève Sonia Hoarau.

Vente solidaire chez les élèves du lycée hôtelier

Notons aussi qu'à Saint-Paul, les élèves de seconde pro du lycée hôtelier Christian Antou ont tenu à mettre la main à la pâte pour le Téléthon aidés par les sponsors qui ont financé les matières premières. Ce samedi matin, 24 élèves vendaient croissants, macatias, brioches, cakes salés au bénéfice de la recherche à Boucan Canot et sur le marché de Saint-Paul. Leur objectif pour cette deuxième édition de l'opération : dépasser les 1 334 euros récoltés l'an passé.

