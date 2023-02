Tempête tropicale modérée Freddy : un mort et 7 295 personnes déplacées à Madagascar

Le cyclone tropical a perdu en intensité, dans la nuit, après avoir abordé la côte Est de Madagascar. Lors de son atterrissage Freddy, cyclone tropical intense, a dévasté les villes de Manajary et de Nosy Varika. Un homme de 27 ans s’est noyé dans le port de Mahanoro. Préventivement, 7 295 personnes ont rejoint les centres d’hébergement.

Fabrice Floch •

Des rafales de 180 km/h ont été enregistrées lors de l’arrivée sur terre de l’œil du cyclone tropical intense Freddy. Il était 19h20 quand le mur a touché terre dans la région de Vatovavy. Un homme de 27 ans, qui se trouvait sur les quais du port de Mahanoro, n’est pas parvenu à se mettre à l’abri.

Son corps sans vie a été repêché, mais il était trop tard. À 21h, le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) faisait était d’un décès et de l’accueil de 7 295 habitants dans les centres d’hébergement, des personnes déplacées préventivement, nous apprend 2424.mg.

Cette nuit de mardi à mercredi a été très longue. Les témoins, calfeutrés dans leurs cases, ont eu du mal à fermer l’œil : "À entendre les mugissements du vent, il est probable qu’on peut s’envoler, si on se trouve dehors, en ce moment", confie Juvence de la Station de radio catholique de Mananjary à L’Express de Madagascar.

Des sacs de sable sur les toits



Tous les habitants des villes et villages impactés ont passé la nuit à l’écoute des bruits. Un arbre qui tombe, un poteau en équilibre instable, ballotté par les bourrasques, mais maintenu en partie debout par les fils électriques, une tôle s’envole, un toit cède et les trombes d’eau qui frappent contre les toits et les volets.

Pour limiter la casse et limiter les prises au vent, les habitants ont posé des sacs de sable sur les jointures entre deux tôles.

La Croix-Rouge a ouvert 35 sites d’hébergement. La solidarité existe : "Des gens qui ont de grandes maisons" solides accueillent leurs voisins, expliquent les bénévoles.



Défimédia, site de l’île Maurice, nous rappelle qu’en janvier 2023, les fortes pluies, qui avaient affecté le Nord de la Grande île, avaient provoqué la mort de 33 habitants (es).

