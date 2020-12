Thomas Coville et son équipage repartent aujourd'hui

L'équipage du Sodebo Ultim 3 doit reprendre le large dans la journée. Jeudi dernier, Thomas Covile et son équipage ont débarqué à La Réunion, suite à une avarie mettant fin à leur conquête du Trophée Jules Verne.

HM / Laura Philippon •

Dès 10 heures ce mardi matin, l'équipage du Sodebo Ultim 3 a d'ores et déjà chargé leurs valises à bord du voilier. Le départ est prévu à 15 heures du quais du Port-Est.

"En voyant La Réunion et le soleil se lever, c'était une très belle rencontre", racontait Thomas Coville à Réunion La 1ère, jeudi dernier. Afin de marquer ces quelques jours à La Réunion, l'équipage du Sodebo fait un petit clin d'oeil à l'île et aux Réunionnais, en accrochant le drapeau de La Réunion à l'arrière du voilier.

Le Sodebo en réparation

Dès jeudi dernier, l'équipe technique du Sodebo est arrivée dans l'île. Des réparations ont été effectuées sur le voilier, pour le permettre de reprendre le large. Cette après-midi, l'équipage du Sodebo mettra le cap sur Lorient, en Bretagne. En effet, si les conditions météos leur sont favorables, il leur faudra 20 à 23 jours pour revenir en Bretagne.

(Re)voir le reportage de Réunion La 1ère :

Une avarie de safran

Juste après avoir passé les Kerguelen, à plus de 30 noeuds, Thomas Coville et son équipage se sont rendu compte d'une avarie du safran tribord. Thomas Coville et son bosco, François Duguet, tentent une première réparation. Mais pour ne pas prendre de risque le navigateur décide d'interrompre sa tentative de record du tour du monde.