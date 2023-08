Trafic de zamal Réunion-Maurice : Nono, extradé le 18 août, sera jugé à Saint-Denis le 7 septembre

Jérémy Désiré-Décidé, dit Nono, sera jugé le 7 septembre prochain, pour trafic de stupéfiants en bande organisé. En 2021, il avait été condamné en son absence, à 7 ans de prison ferme. Extradé de l’île Maurice vers La Réunion, mi-août 2023, il est en détention provisoire et attend ce second procès. Il plaidera non-coupable.

F.F •

Jérémy Désiré-Décidé, dit Nono, est suspecté d’être le skipper du réseau, de trafiquants mauriciens, démantelé en 2019 à Sainte-Rose (La Réunion). Six membres de cette organisation avaient été interpellés et jugés en 2021. Deux suspects manquaient dans la salle d’audience. Jérémy Désiré, le pilote du hors-bord, et Jean-Hubert Celerine, plus connu sous le pseudo de Franklin, qui est considéré comme le cerveau de l'organisation.

Les absents avaient été reconnus coupables et condamnés par contumace à sept ans de prison ferme. L’audience terminée, la justice française avait immédiatement émis deux demandes d’extradition.

L’une a abouti, ce 18 août 2023, la seconde sera mise en œuvre quand la justice de l’île sœur aura terminé ses investigations dans plusieurs dossiers de présumés trafics de drogues.

Le suspect plaide non-coupable

Le temps judiciaire ne tenant pas compte des semaines et des mois écoulés, dans ce genre de dossier, le Mauricien a été présenté au procureur de la République de Saint-Denis, dès son arrivée dans le département.

Le magistrat lui a signifié les motifs des poursuites. À l’issue, Nono a été présenté au juge des libertés et de la détention. Il a suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé le placement en détention provisoire du présumé trafiquant.

Il quittera la maison d’arrêt, le 7 septembre 2023 pour être jugé par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Il plaidera non-coupable a indiqué Me Chantal Laguerre. L’avocate réunionnaise sera assistée par le représentant mauricien de Jérémy Désiré. Son client affirme qu’il n’est jamais venu à La Réunion, écrit L’Express de Maurice.