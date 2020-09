Tribunal correctionnel de Saint-Denis : le procès de Brigitte Bardot pour injures raciales sera-t-il reporté ?

Dans une lettre adressée au préfet de La Réunion en mars 2019, Brigitte Bardot avait dénoncé l'errance animale en s'en prenant violemment aux Réunionnais. Elle est convoquée pour injures raciales devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, jeudi 3 août, mais ce procès pourrait être renvoyé.

LP / Pascal Souprayen •