Devant cette finale de Coupe du monde, la joie de supporters argentins de La Réunion

Dimanche soir, au même titre que les supporters des Bleus, des fans du football argentins suivaient assidument cette finale de Coupe du monde, à la Grande Ravine à Trois-Bassins. Retour sur leur soirée.

Il fait partie de ces endroits en France ce dimanche soir où des cris de joie ont fusé à l'issue de cette finale de Coupe du Monde. A Trois-Bassins, un snack-bar de la Grande Ravine a rassemblé, bien sûr, des supporters des Bleus, mais aussi d'autres de l'équipe adverse. Des Argentins à La Réunion ou des Réunionnais fans de l'Argentine, heureux d'avoir vu leur équipe remporter le titre que tous convoitaient.

“J’ai la boule au ventre depuis ce matin”, disait Viviana avant le match, Argentine vivant à La Réunion depuis cinq ans, qui suit le match avec une compatriote de passage, Eva. “Moi j’y crois, on va gagner c’est sûr !”, pressentait cette dernière en début de match.

Des soutiens aux deux équipes

Toutes deux sont entourées de supporters de la France qui prennent leur mal en patience, mais aussi de quelques Réunionnais qui ont décidé d'être derrière l’Argentine. Le gérant du snack-bar où tous sont rassemblés ce dimanche soir, Bruno, a quant à lui décidé de supporter l’équipe sud-américaine. “Na d’aut’ marmay, et na a moin lé pou l’Argentine”, souriait-il sous le drapeau ciel et blanc à l’ouverture du score.

L’un d’eux assure d’ailleurs : “L’univers du football la porte Messie ce soir. Peu importe si nou lé Français ou pas, na beaucoup de monde té veut que Messie ce soir i remporte la Coupe du monde”.

Pourtant, après la deuxième égalisation de l’équipe de France, tout était encore possible. “Après le doublé de Mbappé, c’est vraiment l’espoir qui revient”, soufflait une supportrice des Bleus. Elle sera bien déçue, comme tant d’autres, lorsque plusieurs dizaines de minutes plus tard la séance de tirs au but n’a pas tourné en faveur de la France.

"Troisième étoile là, c'est super !"

Les fans de l’Albiceleste pendant ce temps-là eux, avaient le cœur à la fête.

“Troisième étoile là, c’est super, ça fait vraiment plaisir, c’est génial”, commentait Eva, sourire scotché aux lèvres. “Ils sont tous là sous l’obélisque en Argentine, ça doit être la folie là !”

“A nou lé troisième dans la hiérarchie, y a le Brésil, l’Italie, et maintenant l’Argentine. La France va attendre encore pour avoir la troisième étoile”, terminait Bruno, l’amoureux de foot argentin, dressant le nouveau classement des pays à avoir remporté le plus de fois la Coupe du monde. En effet, depuis 1930, l'équipe a détenir le record du titre mondial est celle du Brésil, avec cinq coupes, suivies de l'Italie et de l'Allemagne ex-aequo avec quatre coupes, et désormais, l'Argentine, avec trois coupes.