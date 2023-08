Jusqu'à 40 élèves dans une classe : le personnel du lycée Paule Pignolet de Fresne Rivière à Trois Bassins débraye

Ce lundi 21 août, le personnel du lycée Paule Pignolet de Fresne Rivière à Trois-Bassins a débrayé deux heures durant, afin de protester contre les effectifs énormes dans chaque classe de seconde depuis la rentrée. Des élèves y sont contraints de s'asseoir par terre, faute de place.

JCTS / Nadine Bachelot •

Moins d'une semaine après la rentrée des classes, c'est une situation alarmante que déplorent les professeurs du lycée Paule Pignolet de Fresne Rivière à Trois Bassins.

Dans cet établissement, les équipes ont constaté un problème de taille depuis cette rentrée scolaire : un sureffectif important dans les classes de seconde, qui ne permet ni aux élèves ni aux professeurs de travailler dans des conditions sereines.

Débrayage en début d'après-midi

Le personnel de l'établissement a effectué un débrayage entre 13 heures et 15 heures ce lundi 21 août afin d'attirer l'attention du rectorat sur cette situation, et réclame la création d'une huitième classe de seconde au sein du lycée.

37 élèves par classe

Et pour cause : depuis la rentrée de la semaine dernière, sur les sept classes de seconde, cinq comptent 36 élèves, et deux en comptent 37. Dans les groupes de langue, le nombre d'élèves grimperait à 40, selon les professeurs.

Des élèves assis par terre

Les premiers jours de cours, certains professeurs ont dû faire asseoir leurs élèves par terre, faute de chaises en nombre suffisant. "Certains professeurs ne voulaient pas faire de préférence et ont fait asseoir tout le monde par terre", relate cette membre du personnel du lycée Paule Pignolet de Fresne Rivière, qui souhaite rester anonyme. Pour elle, ce sont des "conditions lamentables".

"On ne peut vraiment pas faire cours : au niveau pédagogique, qualitativement, c'est une catastrophe. Au niveau sécurité, en cas d'incendie, on n'est pas aux normes. Et ça bloque l'accès aux élèves à mobilité réduite. C'est vraiment du grand n'importe quoi. On n'a jamais vu ça en plus de vingt ans d'existence". Une membre du personnel du lycée Paule Pignolet

Des enseignants prêts à changer leur emploi du temps

Dans cet établissement où les équipes expliquent que les résultats ont été très bons au baccalauréat l'an dernier, "on n'a pas envie que ça s'arrête", poursuit la membre du personnel. Si bien que "les enseignants sont prêts à modifier leur emploi du temps et faire des heures sup, du moment qu'ils travaillent dans des conditions correctes pour la réussite des leurs élèves", assure-t-elle.

Une huitième classe de 2nde réclamée

Sans moyens débloqués pour l'ouverture d'une autre classe de seconde qui gommerait ce sureffectif et ramènerait le nombre d'élèves à 32 par classe, les professeurs menacent d'un mouvement de grève illimitée. Cette fameuse huitième classe existait auparavant, et a été fermée il y a cinq ans, selon les personnels de l'établissement et représentants de parents d'élèves.

A ce jour, le lycée Paule Pignolet de Fresne Rivière compte à ce jour 742 élèves, répartis en 26 classes au total, dont sept classes de seconde, pour 77 enseignants.