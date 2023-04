Le lycée de Trois Bassins devient le lycée Paule Pignolet de Fresne Rivière

Le lycée de Trois Bassins a changé de nom. Il devient le lycée Paule Pignolet de Fresne Rivière. Décédée en 1986, cette Réunionnaise, engagée volontaire des Forces Françaises Libres durant la seconde guerre mondiale, a été décorée de la Croix de Guerre.

Ce samedi 22 avril, lors d’une cérémonie officielle, le lycée de Trois Bassins a changé de nom. Il porte désormais celui de Paule Pignolet de Fresne Rivière. Cette Réunionnaise alors agée de 19 ans, s'engagera comme volontaire des Forces Françaises Libres durant la seconde guerre mondiale. Elle a été décorée de la Croix de Guerre et fait aujourd'hui la fierté de sa famille.

La nouvelle dénomination du lycée a eu lieu ce matin, en présence de la présidente de Région, Huguette Bello, et des membres de la famille de Paule Pignolet de Fresne Rivière.

Une grand-mère "discrète"

Sa petite fille, Sarah, se souvient d’une grand-mère discrète qui « parlait peu de son passé » d’engagée dans l’armée française pour libérer notre pays. A sa mort, en 1986, Sarah a voulu en savoir plus.

"J’ai appris par la suite qu’elle en parlait avec ses sœurs d’armes, mais elle n’en a jamais parlé à ces petits-enfants, peut-être à ses enfants, mais de manière très discrète, raconte Sarah Rivière Delajoux.

Les femmes et les hommes de cette génération qui avaient vécu la guerre n’en parlaient jamais, à La Réunion comme en métropole. Il s’agissait d’aller de l’avant. Sarah Rivière Delajoux

"De l’admiration"

La petite fille de Paule Pignolet de Fresne Rivière est alors allée chercher le passé de sa grand-mère avec "beaucoup d’émotion, de curiosité et d’admiration", dit-elle. "Je me rappelle qu’elle était toujours bien habillée, les ongles longs et toujours faits, se souvient Julien Povero, son petit-fils. Quand on allait chez mamie et papy, on mangeait bien. On voulait toujours y aller, tous les week-ends. C’était mamie Paulette !".

Un "devoir de mémoire"

Avec un passé glorieux, Paule Pignolet de Fresne Rivière voulait soigner les siens, mais aussi son apparence. Aujourd’hui, elle donne son nom au lycée de Trois-Bassins. Un "devoir de mémoire", qui permet de "préserver et transmettre aux plus jeunes le souvenir des femmes et des hommes qui ont défendu leur pays et ses idéaux", assure la Région Réunion.

Des hommages à d’autres Réunionnaises

"Pour les combats, Paule Pignolet de Fresne est sortie brigadière, elle a eu la croix de guerre, quel merveilleux parcours, s’exclame Huguette Bello, la présidente de Région. Et elle est morte si jeune".

Nous lui rendons hommage, comme nous rendrons hommage aux cinquante et une autres Réunionnaises qui se sont battues pour quelque chose de précieux : la liberté ! Huguette Bello

Une stèle au nom de la combattante réunionnaise devrait être érigée à l’entrée ou dans l’enceinte du lycée.