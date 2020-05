Trois-Bassins, huitième commune à rouvrir des écoles

Huitième commune de l’île à rouvrir ses écoles, Trois-Bassins réaménagé 5 des 9 établissements de la ville pour accueillir près de 120 élèves. Une reprise qui répond, comma ailleurs, à un protocole sanitaire strict.

Une semaine après les 7 premières communes de l’île, Trois-Bassins rouvre ses écoles. Elle est donc la 8ème après Saint-Denis, La Possession, Cilaos, Petite-Ile, l’Entre-Deux, Les Avirons, Sainte-Rose et Salazie.La municipalité de Trois-Bassins a ainsi choisi le regroupement des enfants dans certains établissements afin de concentrer les moyens. Ainsi, 5 des 9 écoles de la ville ont rouvert ce lundi 25 mai : Bois de joli cœur, Petit Pont, Bois de Nèfles, Littoral et élémentaire Grande Ravine. 120 élèves retrouvent ainsi les salles de classe.La commune, s’occupant des locaux, de la cantine et de la gestion des élèves, a du apprendre à faire de l’école un lieu sûr en respectant un protocole strict pour accueillir les enfants dans des conditions sanitaires optimales, a déclaré Daniel Pausé, le maire de Trois-Bassins.Pour l’occasion, le recteur de l’Académie de La Réunion et le sous-préfet de Saint-Paul étaient présents. Le premier, Vêlayoudom Marimoutou, a souligné les impératifs pédagogique et social inhérents à cette réouverture.Le confinement a remis en lumière certaines valeurs, comme la place de l’enseignant, selon lui. Après une première semaine qu’il considère d’observation, le recteur incite les parents à remettre leurs enfants dans les écoles et les collègesLa réouverture des écoles est un enjeu de taille à La Réunion, a souligné le sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier, face au décrochage scolaire et à l’illettrisme.Les précisions de Jean-Régis Ramsamy et Philippe Hoareau.