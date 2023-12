Un brunch créole de Noël pour les sans-abris de Saint-Denis

Ce vendredi 22 décembre 2023, environ 120 personnes sans-abris ont eu droit à un brunch créole de Noël à la Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre, à Saint-Denis. Au menu : riz chauffé, poulet au manioc, morue frite et pâté créole préparés par Mafate Café.

L’ambiance est festive et conviviale à la Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre, ce vendredi 22 décembre 2023. Au total, 120 personnes sans-abris ont bénéficié d’un petit-déjeuner concocté par Mafate Café, un restaurant du chef-lieu spécialisé dans la cuisine créole.

Un moment convivial

“On est là, on fait le show. Ce n’est pas tous les jours qu’on fait la fête et qu’on mange bien”, sourit Soulé, qui vit dans un centre d’hébergement. Au menu ce vendredi midi pour lui et pour la centaine de bénéficiaires : riz chauffé, poulet au manioc et morue frite. Pour le dessert, pâté créole, pancakes au manioc au sirop la cuite, letchis, et bien d'autres gourmandises créoles.

“On a fait appel à tout le monde pour pouvoir offrir un peu de gaieté à l’approche de Noël, précise Jean-Charles Bertrand, fondateur du restaurant Mafate Café. Pour la plupart, ils vont passer les fêtes seuls. Donner le sourire à ces personnes, c’est vraiment important”.

Assis à table, Jean-Gérald Dubard, ancien SDF, savoure son brunch créole. “C’est un petit-déjeuner copieux ici, ça fait plaisir. On a l’habitude de passer les fêtes seuls, ça devient mélancolique à force”, explique le quinquagénaire. Après avoir passé cinq ans dans la rue, il a trouvé un logement le 3 octobre dernier. “J’ai été à la rue, c’est vraiment difficile. Je viens toujours à la Fondation Abbé Pierre, ça me permet de voir du monde”, dit-il.

La boutique solidarité est un lieu de repère. On est un lieu où les personnes se sentent en sécurité. Il est important pour nous de leur offrir ce moment et d’être avec eux à l’approche de Noël. Sylvie Leclaire, chargée de mission Fondation Abbé Pierre

Rompre l’isolement social

L’objectif du Noël des sans-abris est de rompre l’isolement social et d’apporter de la “gaieté et de la joie”, rappelle Sylvie Leclaire, chargée de mission à la Fondation Abbé Pierre.

“On a voulu partager un moment de solidarité et de fraternité avec les personnes sans-abris”, affirme Matthieu Hoarau, directeur régional de la Fondation Abbé Pierre.

On lutte contre toutes les formes d’exclusion. C’est l’occasion d’avoir un repas de meilleure qualité, dans un contexte où on accueille des personnes qui ont parfois uniquement un seul repas par jour. Matthieu Hoarau - Fondation Abbé Pierre

Un brunch créole de Noël pour les sans-abris de Saint-Denis • ©Nina Santi

Une majorité d’hommes et de jeunes

La Boutique Solidarité accueille de plus en plus de personnes. 140 sans-abris ont été pris en charge cette année, contre 80 en 2022. "Les aléas de la vie, tels que les divorces et les pertes d'emplois sont les causes principales qui font que les personnes se retrouvent à la rue", ajoute Matthieu Hoarau.



