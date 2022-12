Un budget primitif d'un milliard d'euros voté en assemblée plénière de la Région Réunion

Plus d'un milliard d'euros : c'est le montant du budget primitif de la collectivité régionale pour 2023, voté ce jeudi à la pyramide inversée. Il est en hausse de 17% par rapport à 2022.

Ce jeudi 15 décembre, la Région Réunion s’est réunie en assemblée plénière afin de présenter la stratégie de financement de ses grands axes d’action, et le budget primitif a été soumis au vote.

La collectivité explique ainsi sa “nouvelle gestion financière” pour l’année à venir, qui consistera, dans les grandes lignes, à maîtriser les charges de fonctionnement et à augmenter les ressources afin de limiter l’endettement, mais surtout d’investir davantage pour le territoire.

Augmentation de 25% du budget d'investissement

Malgré un contexte de crise internationale qui devrait impacter les charges des collectivités, ou encore un projet de loi de finances 2023 fixant des normes plus strictes aux évolutions des dépenses réelles de fonctionnement, la Région Réunion avance un budget principal de plus d’un milliard d’euros, soit précisément 1.008 926 milliard d’euros. C’est 17% de plus que le budget de l’année précédente.

Si les dépenses de fonctionnement sont contenues à 49% du budget total, soit 498.893 millions d’euros, le budget d’investissement lui, est en hausse de plus de 25%, s’élevant à 510,033 millions d’euros (51% du budget principal).

320 millions d'euros pour la transition écologique

Parmi les dépenses d’ores et déjà prévues par la collectivité régionale, on pourra évoquer :

Plus de 271 millions d’euros pour le développement humain et solidaire, dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et du sport;

Plus de 93 millions d’euros pour le développement économique par l’ouverture de nouveaux horizons, auxquels s’ajoutent 119 millions d’euros de fonds européens;

Plus de 320 millions d’euros pour le développement durable et la transition écologique;

Ou encore plus de 323 millions d’euros pour les missions transversales.

Parmi les 238 millions d’euros qui iront aux routes et transports, 130 millions seront destinés aux travaux de la NRL. Pour rappel, les automobilistes pourraient emprunter le viaduc dans son intégralité courant février ou mars prochain, avait annoncé la présente de Région Huguette Bello il y a quelques jours.

"Un beau budget"

Enfin, au niveau du pouvoir d’achat des ménages, ceux-ci seront satisfaits de savoir que le dispositif d’aide sur la bouteille de gaz mis en place avec le Département, a été reconduit.

"C'est un beau budget d'un milliard d'euros, une somme conséquente, qui consacre notre projet de mandature. Notre ratio de désendettement, qui était à onze années, retrouve la normale, à neuf années", a tenu à souligner Huguette Bello, la présidente de Région, en conclusion de cette "longue matinée" de jeudi.