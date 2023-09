Un diplôme national pour découvrir les métiers de la mer proposé aux élèves de l’île

Se familiariser avec la culture maritime, faire des sorties bateaux, rencontrer les professionnels de la mer, tout cela est possible avec le programme de formation BIMer, le brevet d'initiation à la mer. Un diplôme national proposé aux élèves volontaires de la 3ème au lycée, pour découvrir les métiers de la mer et acquérir une culture maritime

Ce matin, c’est au lagon de l’Hermitage et non à leur lycée que quelques élèves de seconde professionnelle maintenance nautique ont rendez-vous. Face à eux, des agents de la réserve naturelle marine. Une journée dans le cadre d’une formation plus large, sur une année, pour tous les élèves de 3ème ou plus, passionnés ou curieux de découvrir le domaine de la mer. Avec à terme, si tout se passe bien, un premier diplôme maritime, le BIMer.

Ces élèves de lycée ont pu faire cours sur la plage de l'Hermitage ce matin. • ©Delphine Poudroux

Des cours pas comme les autres

Sous les filaos de l’Hermitage, un cours plutôt original. “On a plus de 3600 espèces vivantes sur les récifs coralliens. De l’autre côté, à Saint-André, où il n’y a pas de récifs coralliens, sur une même surface, on va pouvoir recenser entre 200 et 400 espèces”, explique Pierre Petitjean, animateur du sentier sous-marin à la réserve naturelle marine.

De l’autre côté, les lycéens écoutent attentivement, les pieds dans le sable. “Plus tard, j'aimerais être à la Marine Nationale en tant que mécanicienne navale. Cette formation m’aiderait beaucoup à connaître plus de choses sur mon métier”, déclare Juliana Thomas, élève en seconde maintenance nautique au lycée Léon de Lépervanche. “Moi je trouve ça super bien de pouvoir découvrir le récif. Je pense que ça va me servir pour essayer de pas abîmer le corail et essayer de respecter l’environnement”, explique Lenny Zadi, son camarade de classe.

Sensibiliser les scolaires

Ce BIMer est aussi un moyen de sensibiliser les scolaires à leur environnement. “La mer est un océan de richesses, constate Yves Perrinne, professeur BIMer. Mais ces richesses peuvent s’amenuiser, voire disparaître si on ne s’en occupe pas, si on ne fait pas attention. L’objectif du BiMer c’est aussi sensibiliser notre jeunesse à l’environnement et à la protection du milieu marin”, conclut-il.

De la pratique à la théorie

À côté de ces activités en mer, il y a la théorie, en classe. Des cours qui accueillent pour cette rentrée scolaire des petits nouveaux, encouragés par leurs parents. “Mon grand-père était le créateur du comité de pêche, je veux suivre sa tradition, son parcours, je souhaite m’instruire”, affirme Mathis Faivre Lenormand, élève de 3eme au collège Edmond Albius.

Lancée l’année dernière dans les établissements du Port, cette préparation au brevet national d’initiation à la Mer, devrait pouvoir être proposée prochainement dans d’autres collèges et lycées de l’île.