Un hommage sera rendu au jeune champion, Mathis, décédé dans un accident de moto en Italie

Un hommage sera prochainement rendu au jeune motard, Mathis Bellon, 8 ans, décédé dans un accident en Italie, le 28 juillet. Une veillée aura lieu à Commune Prima.

La grande famille de la moto à La Réunion est en deuil après le décès du jeune champion, Mathis Bellon, dans un accident en Italie.

Un cortège

Mathis était hospitalisé dans un état grave depuis le vendredi 22 juillet, il est décédé, six jours plus tard.

Le corps du jeune champion sera rapatrié prochainement à La Réunion. Une veillée aura lieu à Commune Prima. Ses proches souhaitent organiser un grand cortège pour lui rendre hommage.

La nouvelle de sa mort est un choc à La Réunion et au-delà. Sur les réseaux sociaux, Fabio Quartararo, le champion du monde de moto GP salue sa mémoire.

"Un petit ange"

"Mathis était un enfant très vivant, confie Samuel Bellon, son parrain et ancien vainqueur du Tour Auro. Mathis vivait à mille à l’heure avec sa famille, ses parents, ses copains. Il avait attrapé le virus du sport, il a commencé le vélo, puis le bicross". "Il n’y a pas de mot, ajoute son parrain. Le soutien et les pensées de tous pour ce petit ange est ce qui compte le plus".

Un espoir péi

Âgé de 8 ans, le jeune pilote de mini OGP 115 était l’un des espoirs de la team Race Experience School, conduite par Sébastien Gimbert.

Vélo, moto, Mathis était doué. Il avait été champion de France de BMX dans sa catégorie d’âge, mais aussi champion de France Mini Objectif Grand Prix 115. L’an dernier, à seulement sept ans, il intègre une école de pilotage moto dans l’Hexagone.