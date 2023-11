Un job dating destiné aux personnes porteuses de handicap à l’Etang-Salé

Ce mercredi 22 novembre, dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées, un job dating est organisé à l’Etang-Salé. Des employeurs sont venus faire des entretiens d’embauche avec des personnes en situation de handicap.

Annaëlle Dorressamy / Patrick Smith / Olivier Murat •

Ce mercredi 22 novembre, à l’occasion de la 27ème Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH), un job dating est organisé à l’Etang-Salé.



Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Un job dating pour les personnes en situation de handicap à L'Étang-Salé • ©Réunion la 1ère

Des entretiens d’embauche pour les personnes porteuses de handicap

Sur notre île, il y aurait 64 000 personnes en situation de handicap. Cette journée de job dating permet aux employeurs d'aller à la rencontre des personnes en situation de handicap. Jusqu'à ce soir, des entretiens d’embauche ont lieu.

Dès que les personnes en situation de handicap sont installées dans l’entreprise, elles tendent vers l’autonomie.

Notre objectif est de pouvoir nous détacher, qu’elles n’aient plus besoin de nous. Une fois que l’inclusion s’est bien passée, à terme en interne, elles trouvent leur place Matthieu Francomme, Chef de service à l’ALEFPA

Un job dating pour tous les goûts

Plusieurs associations et partenaires œuvrant dans le secteur de l’insertion sociale et professionnelle sont présents durant cette journée. C’est le cas de l’association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (ALEFPA), qui accompagne les personnes en situation de handicap.



Malgré l’accompagnement proposé, certaines personnes ont tout de même du mal à s’insérer. “Il y a beaucoup de freins quand on dit qu’on est porteur d’un handicap. Les entreprises ont peur de nous prendre”, déplore Murielle Rousseau, demandeuse d’emploi depuis deux ans.

Il est également possible pour les personnes en situation de handicap de trouver une formation ou de participer à des ateliers de création d’entreprise. Jusqu’au dimanche 26 novembre, divers métiers sont présentés aux quatre coins de l’île, notamment dans le digital.