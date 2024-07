Un nouveau diplôme universitaire de Langue et Culture Créoles à l'université de La Réunion

Les premiers diplômes universitaires de Langue et Culture Créoles ont été décernés à onze étudiants de la Maison Des Langues de l'Université de La Réunion. Après le "niveau 1 initiation" proposé depuis la rentrée universitaire 2023-2024, c'est le "niveau 2 intermédiaire" de ce DU qui sera également enseigné à la prochaine rentrée.

HA •

Nout lang' kréol ek nout kiltir an lèr ! Alors qu'un institut public du créole réunionnais est censé voir le jour prochainement, la Maison des Langues de l'Université de La Réunion propose depuis la rentrée universitaire 2023-2024, un Diplôme Universitaire (DU) de Langue et Culture Créoles de La Réunion et les onze premiers lauréats viennent de valider leurs enseignements.

Et le taux de réussite est de 100% pour cette première ! "Onze inscrits et onze diplômés !", se félicite Anne Françoise Zattara, vice-présidente déléguée à la Coopération Régionale. Mercredi 26 juin, ces étudiants ont été mis à l'honneur lors d'une cérémonie de remise de diplômes organisée dans l'Ouest de l'île.

Regardez l'interview d'Anne Françoise Zattara sur Réunion La 1ère :

Nouveau diplôme universitaire de langue et culture créole itw

Une formation ouverte aux étudiants et aux professionnels

Cette première année de formation était axée sur une initiation à la langue et à la culture créoles. Mais dès la rentrée prochaine, en plus de ce DU "niveau 1 initiation", l’Université de La Réunion proposera aussi aux étudiants le diplôme supérieur de "niveau 2 intermédiaire".

Cette formation en Langue et Culture Créoles de La Réunion a vocation à intéresser un public élargi : les étudiants inscrits dans un cursus de Licence, Master ou Doctorat à l’Université de La Réunion mais aussi les professionnels et personnes en recherche d’emploi.

Bientôt une certification

L’objectif est de permettre aux apprenants d'obtenir les trois niveaux du DU Langue et Culture Créoles de La Réunion (niveau 1 "initiation, niveau 2 "intermédiaire" et enfin niveau 3 "avancé"), afin qu'ils puissent passer les tests relatifs à la certification en langue vivante régionale (créole réunionnais) de l'enseignement supérieur.

Cette certification sera prochainement proposée par la Maison Des Langues (MDL). Pour rappel, la MDL est une structure transversale de l’Université de La Réunion, accessible à tous les publics désireux d'apprendre une langue ou de se perfectionner à des tarifs attractifs.

Une formation disponible au Moufia et au Tampon

Elle propose des diplômes d’université en langue vivante étrangère pour non spécialistes (Anglais, Arabe, Créole réunionnais, Hindi, Tamoul, Malgache) ainsi que des certifications (anglais, Espagnol, Français Langue étrangère (FLE). Elle comporte deux antennes sur l'île : une au Nord, sur le campus du Moufia et une au Sud, sur le campus du Tampon.

Cette première année d'initiation en Langue et Culture Créoles est financée par le Ministère de la Culture, avec le soutien local de la Direction des affaires culturelles Océan Indien (DACOI) et de l’Académie de La Réunion. Et ce financement a vocation à être renouvelé.