Un premier "battle" de food-trucks sur le thème du burger à Saint-André

C'est à Saint-André qu'était organisée une compétition culinaire entre camions-bar ce dimanche. Une première édition qui a encouragé les restaurateurs à rivaliser de créativité en intégrant du songe dans leur burger.

JCTS / Hermione Razafinarivo •

C'est un challenge culinaire d'un nouveau genre qui s'est déroulé ce dimanche 2 avril au Jardin des 1001 saveurs de Saint-André. Un "food-truck battle", soit une compétition entre plusieurs "food-trucks" ou camions-bar, sur le thème du burger péi.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Un premier battle de foodtrucks à Saint-André

Trois binômes se sont affrontés à la mi-journée, avec une consigne imposée : intégrer un légume local, à savoir le songe, dans deux recettes de burger, en 1h30.

Tandis qu'une équipe a choisi de réaliser un burger aux épices espagnoles servi avec une purée de songes et un autre burger intégrant du songe au sucre, l'autre a préparé du songe pané "aux saveurs Bourbon". "On va le paner avec du curcuma, de la farine, dans de l'oeuf, de la panure et de l'huile de coco, avec une petite odeur de vanille et un peu d'herbes qui vont donner un peu de palais à tout ça", explique Steven, qui fait partie d'un binôme.

Le troisième binôme était composé d'Audrey et Mélissa, deux soeurs qui n'ont pas encore de food-truck mais ont déjà la motivation. Ces dernières ont opté pour du poulet en panure de songe à l'ail et au gingembre, sur les conseils du chef, et une sauce à la vanille de La Réunion.

Food Truck Battle à Saint-André • ©Hermione Razafinarivo

Food Truck Battle à Saint-André • ©Hermione Razafinarivo

Food Truck Battle à Saint-André • ©Hermione Razafinarivo

Pour Housna Cader, une des étudiantes de l'EGC à l'initiative de l'événement, encore inédit sur l'île, il s'agissait d'organiser un événement moderne en mêlant les food-trucks, "tout ce qu'on aime en tant que jeune", et la gastronomie de La Réunion. "Ca nous apporte énormément de compétences, et ça nous permet d'appliquer la théorie", affirme-t-elle.

Le chef Catherine, membre du jury appelé à goûter les créations du jour, affirme que ça se jouera "sur l'aspect visuel, gustatif, et sur l'émotion : un souvenir d'enfance, une épice qu'on apprécie particulièrement, une bonne mise en valeur du songe".

Finalement, ce sont Audrey et Mélissa qui sont les grandes gagnantes du concours, la sauce à la vanille de La Réunion semblant avoir fait son petit effet sur le jury.

Food Truck Battle à Saint-André • ©Hermione Razafinarivo

Food Truck Battle à Saint-André • ©Hermione Razafinarivo

Tout autour de ce concours, une journée festive a été prévue de 10 heures à 17 heures : dégustations de burgers, animations musicales, jeux lontan, ateliers de tressage de vacoa ou de découverte du kayamb...