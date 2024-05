Un randonneur chute de 60 mètres, un homme victime d'un traumatisme crânien : 6 accidents recensés par le PGHM

Ce samedi 11 mai est marqué par une journée de dur labeur pour les gendarmes du PGHM de La Réunion, qui ont été sollicités à six reprises en moins de 24 heures.

Dans la matinée, un randonneur de 33 ans a fait une chute de 60 mètres sur le sentier de Dimitile à l'Entre-Deux.

L'intervention a été très compliquée en raison de la configuration. On était à quatre gendarmes pour l'intervention, en plus d'un médecin. On est descendu en rappel avec des cordes pour l'atteindre. Le randonneur est polytraumatisé. Son sauvetage a débuté à 10h40 et ça a duré 2h30. C'est exceptionnel.