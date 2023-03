Un sobatkoz sur le climat pour lancer france.tv université Océan Indien

C'est parti pour france.tv université Océan Indien! L'antenne régionale de l'université de France Télévisions a été lancée ce matin au campus du Moufia devant un parterre de personnalités locales et d'étudiants. Une grande conférence sur le traitement médiatique des changements climatiques animée par Gaël Le Dantec a réuni au moins 250 personnes dans l'amphithéâtre bioclimatique.

E.A. •

L'évènement était très attendu et les invités de Réunion La 1ère n'ont pas été déçus: l'antenne Océan Indien de l'université France Télévisions est désormais une réalité. Elle a été lancée officiellement ce matin au campus du Moufia. Plus de 250 personnes ont assisté à la conférence inaugurale qui portait sur le traitement médiatique des changements climatiques avec bien évidemment un focus particulier sur la situation dans l'Océan Indien.

Plus de 250 personnes ont assisté ce matin à la conférence "Médias et climat nouvelles approches" • ©Claudette Vaïtilingom

Sophie Roland, journaliste spécialiste du climat mais aussi Marie-Dominique Leroux et François Bonnardot de Météo France Océan Indien se sont succédés à la tribune pour rappeler les premières conséquences du changement climatique dans la région. Selon un rapport du CCEE (Conseil de la Cuture, de l'Education et de l'environnement) présenté la semaine dernière, les températures vont grimper inexorablement si rien n'est fait: un degré de plus en 2040 à La Réunion, trois de plus en 2100....Il pleuvra moins mais plus fort (inondations inévitables) et les périodes de sécheresse seront plus importantes. Les jeunes étudiants présents en force ce matin dans l'amphithéâtre Bioclimatique n'ont pas hésité à réagir aux prévisions plutôt pessimistes des ingénieurs. C'est notamment le cas des jeunes de l'ILOI (Institut de l'Image de l'Océan Indien) et des futurs techniciens "Nature" qui avaient envie de témoigner de la situation actuelle et de lancer un cri d'alarme.

Le reportage de Réunion La 1ère:

Colloque sur les enjeux climatiques : le regard des jeunes

Ce grand sobatkoz sur les enjeux climatiques lance offiiciellement france.tv université Océan Indien, une antenne décentralisée de l'université de France Télévisions sans structure dédiée qui vise d'abord à renforcer la décentralisation des formations qui existent déjà dans l'hexagone. L'objectif est de proposer davantage de cursus aux salariés de Réunion La 1ère et de Mayotte La 1ère sur des sujets forts tout en s'appuyant sur les expertises locales. Cette antenne proposera également deux conférences par an, des expériences apprenantes ouvertes au plus grand nombre.

Frédéric Ayangma, le directeur régional de Réunion La 1ère a annoncé plus de reportages sur les enjeux environnementaux sur les 3 antennes TV-radio et Web de la chaîne publique • ©Claudette Vaïtilingom

Le directeur régional de Mayotte La 1ère Hakime Ali Saïd a d'ailleurs annoncé ce matin que la prochaine conférence de france.tv université Océan Indien se tiendrait dans le 101ème département Français.

Selon Hakime Ali Saïd, le directeur de Mayotte La 1ère, la prochaine conférence de l'Université France Télévisions aura lieu dans le 101ème département Français • ©Claudette Vaïtilingom

Ce vendredi Jean Chrétien, le directeur de l'Université France Télévisions et Sylvain Guidot, responsable du projet "france.tv université Océan Indien" répondront aux questions de Christelle Floricourt dans le journal télévisé de Réunion La 1ère à 19h.