Un tournoi de futsal pour soutenir le Mois sans tabac

À l'occasion du "mois sans tabac", plusieurs associations organisent ce vendredi 15 novembre un tournoi de futsal pour sensibiliser aux dangers du tabagisme. 120 participants ont mouillé le maillot au gymnase Patrick Cazal de Saint-Denis.

Arrêter un mois, pour arrêter tout court. C'est le message lancé par l'Agence régionale de Santé et plusieurs associations mobilisées à l'occasion du Mois sans tabac, dont la 9e édition se déroule jusqu'au 30 novembre 2024. Car après un mois sans fumer, les chances d'arrêter définitivement sont multipliées par cinq.



Afin de soutenir l'action de ces organismes engagés dans la lutte contre les addictions, un tournoi de futsal était organisé ce vendredi 15 novembre au gymnase Patrick Cazal de Saint-Denis.

120 participants, répartis en dix équipes, se sont affrontés à l'invitation du Csapa Nord/Addictions France, des Maillons de l'espoir, de Rive, du Cap Prévention, de Chez soi d'abord, de la Boutique de la solidarité et de l'Académie des Dalons.

"Retrouver une certaine capacité"

"J'essaye d'arrêter, mais c'est pas facile. Le sport fait respirer et oublier la cigarette. C'est là que je me dis qu'il faut que j'arrête vraiment", réalise Sandro, l'un des joueurs.

"L'activité leur permet de se dépenser physiquement et de retrouver une certaine capacité au niveau du corps. Quand on fume, c'est dur, si on boit, on est empâté" explique Nadège Mansard, de l'association Les maillons de l'espoir.

"Amener la population à réagir"

Au bord du terrain, un stand d'information avec des tests, des jeux, et des conseils pour se défaire de cette habitude tenace.

"J'ai fumé deux paquets par jour pendant 44 ans, j'ai arrêté pendant six mois et là j'ai replongé, à deux, trois cigarettes par jour. Mais je ne perds pas l'espoir", encourage Nathalie.

"Ti pa ti pa narrivé. On est là pour commencer, pour ensuite arriver à arrêter. L'idée c'est d'amener la population à prendre conscience, à réagir", souligne Stéphanie Sotoca, animatrice prévention à l'association Addictions France.

Plus de 600 morts par an



À la Réunion, le tabagisme est encore responsable de près de 600 morts par an. D'après une enquête de l'ARS menée en 2021, 21% des Réunionnais de 18 à 75 ans déclaraient fumer quotidiennement (contre 25 % en 2014). Cela représente encore plus de 100 000 fumeurs quotidiens sur l’île.

La prévalence du tabagisme quotidien est plus élevée chez les personnes à faible niveau de revenu (25%) que chez les personnes à revenu élevé (16%).

D'autres actions seront menées par ces associations tout au long du mois.