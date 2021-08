Un tsunami aux îles Sandwich provoque une montée des eaux de dix centimètres à La Réunion

Le niveau de la mer a monté d’environ dix centimètres à La Réunion, ce vendredi 13 août vers 9h30. Ce sont les effets d’un séisme suivi d’un tsunami qui s’est produit la nuit dernière aux Iles Sandwich. Explications.

LP / GB •

A l’Etang-Salé, au Port ou encore à Saint-Gilles : d’étranges phénomènes ont été rapportés, ce vendredi 13 août. Sur le littoral, l’eau a commencé à monter et redescendre rapidement pendant plusieurs minutes.

Des phénomènes peu ordinaires qui ressemblaient à des marées hautes puis basses en l’espace d’un quart d’heure, racontent de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

La passe de l’Etang-Salé transformée en rivière

Ces flux brutaux de montée et descente du niveau de la mer ont été notamment observés à l’Etang-Salé. La passe s’est transformée en une véritable rivière avec un courant très important, comme en témoigne cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Des remous dans les ports de l'Ouest

A Saint-Gilles, Saint-Leu et l’Etang-Salé, des remous ont aussi été remarqués dans les ports de plaisance. Sur une vidéo et des photos, un internaute témoigne de cet impressionnant mouvement d’eau au Port Ouest. A Saint-Leu, un internaute raconte aussi qu’en quelques minutes, les bateaux ne pouvaient plus emprunter le chenal menant au port.

Un tsunami est une série de vagues

Ce phénomène est la conséquence d’un séisme suivi d’un tsunami survenu la nuit dernière aux îles Sandwich, situées dans le Sud de l’Océan Atlantique.

"Ce sont des effets minimes de ce tsunami qui a eu lieu vers 22h42, heure de La Réunion", explique Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France.

Selon nos relevés au Port, l’eau est montée de dix centimètres, ce qui correspond à la prévision faite par le centre d’Australie qui avait indiqué pour notre île jusqu’à dix centimètres d’élévation du niveau de la mer. Jacques Ecormier

La première vague a touché La Réunion ce matin entre 9h30 et 10h. "Un tsunami est une série de vagues de 5 à 7 mètres qui se reproduit toutes les heures ou demi-heure, explique Jacques Ecormier. Il s’agit donc d’un faible tsunami pour La Réunion, mais avec des remous dans les Ports et des navires qui pouvaient difficilement se déplacer".