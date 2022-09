Une aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros versée à partir du 15 septembre

Les personnes aux revenus modestes, les étudiants boursiers, les personnes âgées précaires et les personnes percevant une aide au logement vont bénéficier d’un coup de pouce de 100 euros. Une aide exceptionnelle de solidarité annoncée par le gouvernement et prochainement versée.

LH / EA •

reunionA partir du 15 septembre, les bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH), du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l’aide au logement ou encore du Revenu de Solidarité Outre-mer (RSO), percevront une aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros par foyer.

S’y ajouteront 50 euros par enfant à charge, indique la Caisse d’Allocations Familiales. 176 000 allocataires devraient la percevoir. Cette aide, annoncée par le gouvernement pour défendre le pouvoir d’achat des personnes modestes, sera versée automatiquement.

Les personnes qui touchent la prime d’activité sont également éligibles. Le versement interviendra cependant dans un second temps, à la mi-novembre. 49 000 allocataires supplémentaires seront concernés. Le montant de l’aide sera prochainement communiqué, indique la CAF.

Les étudiants boursiers non bénéficiaires d’aide au logement se verront aussi versé cette aide, par le Crous.

Enfin, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation équivalent retraite, de la prime forfaitaire, de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle, de l’aide à la vie familiale et sociale et de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées, seront payées par l’organisme qui verse habituellement ces prestations.