Une enquête sur la consommation des Réunionnais en fruits et légumes

Le Marché de Gros, en partenariat avec l’IUT de Saint-Pierre et l’institut Papangue Consulting, lancent une grande enquête sur la consommation des fruits et légumes à La Réunion. L’objectif est de mieux comprendre les modes de consommation des Réunionnais afin d’affiner l’offre et la demande.

Les Réunionnais sont invités à participer à une enquête sur leur consommation quotidienne de fruits et légumes. Une première étude a été menée par le Département de La Réunion pour identifier les axes d’amélioration et de développement du Marché de Gros de Saint-Pierre.

À La Réunion, peu d’informations sont actuellement disponibles concernant les attentes et les habitudes de consommation de la population.

« Tout le monde a besoin de lisibilité concernant les modes de consommation. On parle de souveraineté alimentaire mais en dix ans l’importation a doublé alors que la production locale a plutôt tendance à stagner » explique Richard Serveaux, le président de Papangue Consulting.

La population réunionnaise est incitée à répondre à plusieurs questions sur leurs modes de consommation. • ©Jacques Payet

Les Réunionnais invités à remplir un questionnaire

La population réunionnaise est incitée à répondre à plusieurs questions sur leurs modes de consommation.

Où est-ce que vous achetez vos fruits et légumes ? Comment peut-on améliorer les lieux d’achat ? Qu’est-ce que vous achetez le plus ? Produits locaux ou importés ? Quel budget consacrez-vous à l’achat de fruits et légumes ? Est-ce que vous les trouvez chers ?

Les questions permettront de comprendre les évolutions des modes de consommation dans un contexte où l’inflation prend de plus en plus d’ampleur.

Une enquête utile pour les consommateurs et les producteurs

Les informations récoltées permettront aux producteurs de vendre des produits qui correspondent mieux aux attentes des consommateurs.

« Ça peut être très intéressant surtout pour les jeunes agriculteurs. Ils sauront quoi planter. Aujourd’hui, les clients reviennent sur les anciens fruits et légumes. Ils privilégient la production locale aux produits importés » témoigne Sabine, vendeuse de fruits et légumes.

« J’essaie d’acheter des fruits et légumes une fois par semaine. Quand il y a eu la grosse inflation et que tout était hyper cher, j’achetais que des surgelés même les oignons. Mais sinon c’est une fois par semaine. On essaie de faire un stock de fruits et légumes avec ce qu’on a aussi dans le jardin comme les chouchous ou les fruits de la passion » raconte une consommatrice.