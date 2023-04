Une formation proposée par les gendarmes pour mieux prendre les virages en moto

Dans le cadre d'une "Journée trajectoire sécurité", les gendarmes ont invité les motards qui le souhaitaient à les rejoindre dans l'Ouest pour un petit cours de pilotage. La leçon du jour : prendre les virages en toute sécurité.

C'est pour réduire au maximum le risque d'accidents des deux-roues sur les routes que la gendarmerie de La Réunion organisait une "JTS", à comprendre par "Journée Trajectoire Sécurité". Une action qui entre dans le volet prévention de la gendarmerie, et à laquelle ont été associés des volontaires de la Sécurité routière.

L'appel a été passé via les réseaux sociaux, et notamment la page Facebook dédiée "Journées Trajectoire Sécurité 974", pour le rendez-vous à la montée Panon de Trois-Bassins ce dimanche 2 avril.

De 8h à 13h, les motards ont été accueillis par les différents intervenants avant de reprendre la route riches de nombreux conseils à mettre en application. Grâce à la préfecture, les participants ont également pu s'inscrire à un tirage au sort afin de remporter un gilet airbag.

Une formation ciblée

Les motards qui ont répondu présent ont pu non seulement partager un petit déjeuner avec les militaires, mais surtout une formation ciblée sur la prise de trajectoire dans les virages. Car, parfois, certains pilotes ont tendance à vouloir prendre le virage à la corde pour aller plus vite, c'est-à-dire un virage très serré, le plus près possible de sa courbe intérieure.

"C'est ce fameux effet de groupe qui fait qu'on a envie de ne pas être derrière et donne envie d'aller un peu plus vite, un peu plus fort : des fois, ça va les faire rentrer un peu trop fort dans la courbe, et en venant chercher le point de corde central, ça risque de les faire sortir de leur trajectoire. Si le virage se referme derrière, forcément ils vont être embêtés", décrit chef Jérémy Lucas, de la brigade motorisée de Saint-Benoît.

"Glaner un peu de technicité et de sécurité"

Face à lui, le militaire a trouvé des pilotes toute ouïe, venue perfectionner leur conduite. A l'image de Bruno, venu "glaner un peu de technicité et de sécurité". "Je suis venu parce que je suis conscient que mes trajectoires dans les virages ne sont pas optimum et parfois je me fais surprendre", concède le motard.

Pour ceux qui comme lui, ont envie de prendre la route en ayant en tête quelques conseils de plus pour maîtriser leur engin sur la route, l'adjudant Willy Payet, chargé de mission sécurité routière, souligne que tous les deux mois, des week-ends de prévention sont organisés par l'Escadron départemental de Sécurité routière.

Les prochaines Journées trajectoires sécurité elles, devraient se tenir au second semestre, et leurs dates seront annoncées dès le mois de juin 2023.