Une grenade découverte sur le tapis de tri de Cycléa

Les FAZSOI sont intervenus hier, à la mi-journée, au Port suite à la découverte d'une grenade sur le tapis de tri des déchets de Cycléa. L'objet a été détruit après l'évacuation du site.

Une grenade défensive historique

Le GrIN NEDEx, le groupe d’intervention de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs des FAZSOI, a été alerté ce mardi 7 avril vers 12h50 suite à la découverte d’un objet ressemblant à une grenade sur le tapis de tri des déchets par l'un des employés de Cycléa.Les militaires sont arrivés sur les lieux vers 13h30 et ont pris contact avec les responsables de Cycléa et les forces de l'ordre qui avaient déjà fait évacuer le site.L’objet est identifié par l’équipe : il s’agit d’un modèle de grenade défensive française historique. Une zone de destruction est préparée à proximité du lieu de découverte et la munition est détruite à 14h35.A défaut de service de déminage civil à La Réunion, la Défense apporte son savoir-faire et remplit cette mission à travers l’action du GrIN NEDEx qui agit sous les ordres de l’état-major des FAZSOI. Composé de spécialistes des trois armées lui permettant d’intervenir dans tous les milieux, le GrIN NEDEx assure une astreinte 24h/24 - 7J/7 et est capable d’intervenir rapidement sur les territoires de La Réunion, Mayotte et les Iles Eparses.