Une journée de rencontres pour valoriser l'engagement des jeunes

Depuis la création du service civique il y a dix ans, plus de 11 000 jeunes ont effectué un service civique à La Réunion. Le Centre Régional Information Jeunesse Réunion (CRIJ) organisait ce samedi 17 octobre une journée de rencontre à destination des jeunes souhaitant effectuer un service civique, mais aussi pour ceux qui souhaitaient échanger sur leurs expériences.Béatrice Angrand, présidente de l’agence des services civiques considère que le dispositif représente "un tremplin vers l’emploi, mais avant tout une mission de citoyenneté et d’engagement." 39 structures proposant des missions de service civique étaient présentes à cette rencontre. "Les domaines qui intéressent particulièrement les Réunionnais sont l’éducation pour tous, la solidarité, le sport et l’environnement", précise la présidente de l'agence des services civiques.Amélie, 21 ans, est actuellement en service civique chez Cinékour, une association pour l’émergence du cinéma réunionnais.Lorsqu’elle a vu l’annonce pour ce service civique, elle a sauté sur l’occasion. Ça lui permet de découvrir les métiers du cinéma et de l’audiovisuel, "tout en aidant les jeunes des quartiers prioritaires à mener leurs projets et à les mettre en avant.""Je fais du sport depuis que je toute petite et je continue aujourd’hui", témoigne Adèle, 22 ans, qu a effectué son service civique au sein de l’association Cros Réunion. Elle avait pour mission de "promouvoir les valeurs olympiques, au niveau des enfants dans les écoles mais aussi de la population." Pour elle, c’était l’occasion de "gagner en expérience professionnelle", mais aussi de mettre de l’argent de côté pour financer ses études.En 2019, 2451 jeunes Réunionnais ont intégré des dispositifs de volontariat comme le service civique. Le plan de relance du gouvernement prévoit une prise charge de 100 000 service civique supplémentaire à l'échellle nationale. 59 missions sont actuellement à pourvoir sur l’île.