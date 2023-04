Une journée de solidarité en faveur des sans-abris et des plus démunis à l’Etang Saint-Paul

Un repas chaud, un shampooing et une coiffure sont offerts aux sans-abris et aux plus démunis de l’Ouest ce lundi de Pâques. L’association Jeunesse en Mission organise cette journée partage deux fois par an, depuis 19 ans.

Hermione Razafinarivo / JCT •

C’est un lundi plus sympathique que les autres que vivent aujourd’hui une centaine de sans-abris de l’Ouest. A l’occasion du week-end pascal, plusieurs associations offrent un repas chaud et des soins d’hygiène aux plus démunis.

Une journée de solidarité en faveur des plus démunis et des sans domicile fixe à l'Etang Saint-Paul • ©Jean-Claude Toihir

De la solidarité

C’est une action de solidarité renouvelée les 1er novembre et week-end de Pâques pour redonner le sourire aux plus fragiles le temps d’une journée.

Les membres de l'association Jeunesse en Mission, aidés par d’autres associations ont offert un petit-déjeuner, puis cuisiné sur place le repas du midi. Au menu : des grillades de poulet, des langoustes grillées, des brochettes de camarons, des merguez, achards papaye, salade chinoise, riz blanc et grains.

Willy est tout sourire : "I fait du bien, c’est un bonheur pou moin, nou lé content que zot i fait cette action là pou cet lé dan le besoin", dit-il, très ému.

"Hier les croyants ont fêté la résurrection du Christ, Pâques veut aussi dire passer outre, notre objectif est qu’ils puissent passer outre leurs difficultés quelques instants", explique Alain Djeutang, aumônier des gens de la mer.

Une journée de solidarité en faveur des sans-abris à l’Etang Saint-Paul. Interview d’Alain Djeutang, le coordinateur

Marie Laurence Richard, membre de l’association Génération Alamanda, est venue donner un coup de pouce. Elle constate "qu’il y a de plus en plus de jeunes dans les rues. On ne s’en occupe pas assez dans les quartiers, ils sont délaissés", déplore-t-elle. Marie Laurence essaie de récolter des vêtements et des chaussures pour offrir à ceux qui en ont besoin.

Quelques soins

Se nourrir n’est pas évident pour ces personnes en difficulté, mais l’hygiène est un réel luxe pour elles. Ce lundi, 150 personnes ont droit à un shampooing, des soins et à une coiffure toute fraîche. Nono est ravi de sa coiffure : "Au lieu de s’ennuyer à la maison on sort un peu, on rencontre des gens, on mange, on danse, les grillades sont bonnes, on se coiffe", raconte-t-il. Même joie pour Armand : "Mi vient coiffer un ti coup, ma ni danser, mi lé content, mi veut avancer", déclare l’homme en situation de précarité.

Sonia Rolland, la coiffeuse, veut être présente pour les personnes dans le besoin, "c’est important d’apporter un peu de soi pour les encourager. C’est du bien-être, faire un shampooing, se coiffer ce n’est pas donné à tous, on doit s’entraider", affirme la coiffeuse.

De l’ambiance

Des concerts sont aussi prévus tout au long de la journée. C’est la première fois que Patricia se rend à ce genre d’événement, elle se sent souvent seule. "Mi sent amoin bien, ma ni rode un peu les camarades, on mange bien !", s’amuse-t-elle.