Une journée pour apprendre aux entreprises réunionnaises à ne pas être "cyber attaquées "

SFR Business a organisé ce jeudi 7 décembre une journée de sensibilisation à la cybersécurité à laquelle ont participé 200 personnes. Celles-ci ont pu rencontrer des spécialistes de la question comme SaxX, hacker reconnu en France et en Afrique. En 2022, 43% des entreprises ont subi au moins une cyberattaque réussie en France.

Aujourd’hui, les PME de moins de 250 salariés représentent la majorité des cyberattaques réussies selon SFR business qui organisait pour la première fois au multiplex Cambaie à Saint-Paul, le not[B]hacked. Une journée pour sensibiliser les Entreprises Réunionnaises à la cybersécurité.

Les entreprises en France comme partout dans le monde vivent avec le risque d'être attaquées à tout moment.

En 2021, 19% des PME métropolitaines ont été victimes de tentatives d’extorsions, de vols de données, d’usurpations d’identité ou encore de blocages d’infrastructures. Les entreprises de toutes tailles sont concernées mais aussi les grands groupes, les collectivités, ou les établissements de santé.

Les hôpitaux victimes de cyberattaques

L'année dernière, plusieurs établissemants de santé ont été la cible de hackers sur le territoire national. En décembre 2022, le centre hospitalier de Versailles a fait l'objet d'une attaque avec demande de rançon, impactant les services d’urgence et de maternité. Quelques mois plus tôt (en août 2022), le Centre hospitalier Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes avait, lui aussi, subi une attaque par rançongiciel perturbant son fonctionnement.

Sur les onze hôpitaux français, victimes de rançongiciels l'année dernière, deux d’entre eux sont parvenus à totalement déjouer l’attaque.

Le CHU de Bellepierre cyberattaqué

En février de cette année, des hackers sont entrés dans le systême informatique du CHU de Bellepierre. L’attaque qui a pû être contrée de manière précoce, n'a pas concerné les données des patients mais les infrastructures informatiques de l’établissement. Il n’y a pas eu de demande de rançon.

Prévenir, protéger le travail de la cybersécurité

Les entreprises doivent se prémunir de ces attaques de plus en plus nombreuses et parfois complexes. Le not[B]hacked de SFR Business a réuni plusieurs experts afin " d’accompagner les entreprises réunionnaises dans la compréhension,l’élaboration et le déploiement de stratégies de cybersécurité solides et adaptées à leurs besoins ".

SaxX, le plus gentil des hackers

C'est l'un des hackers éthiques et reconnus dans l’écosystème de la cybersécurité en France comme en Afrique. Clément Domingo dit " SaxX ", invité de marque du not[B]hacked, a apporté au public son expertise sur l’itinéraire d’un hacker.

Aprés la transformation digitale des Armées, le général Sully Barbe, le spécialiste de la cybersécurité en France, participe à la création d'une filière cybersécurité sur l'île et dans l'Océan Indien.

Autre invité enfin, Jérôme Facerias, Directeur Avant-vente de SFR Business France a mis l’accent sur les différentes failles dans les briques de sécurité des entreprises et apportera des conseils pour agir et réagir face à la menace.