Une Juventus Academy à Maurice après La Réunion

Le Port accueille depuis bientôt trois ans la Juventus Academy. La Juventus de Turin, club de football italien, surnommé la vieille dame, pourrait implanter une seconde structure à l’île Maurice. Comme chez-nous, elle offrirait une chance aux jeunes de l’île sœur de poursuivre leurs études, tout en jouant au foot.

Fabrice Floch •

Tous les amateurs de football connaissent le maillot noir et blanc de la Juventus de Turin. Le club italien, vainqueurs de deux "Ligue des champions", de trois coupes "Europa de l’UEFA", 9 super-coupes et 36 fois championnes de la série A, a compté dans ses rangs Michel Platini, Didier Deschamps et Zinédine Zidane.

Tous les jeunes passionnés du ballon rond ont entendu parler, au moins une fois de la vieille dame. Imaginez, la joie pour l’un des jeunes talents mauricien de décrocher sa place dans l’académy de La Juve.

Comme à La Réunion, les portes s’ouvriront uniquement suite à une sélection. Seuls les meilleurs joueurs pourront prétendre intégrer ce sport étude.

Football : la juventus, le rêve devenu réalité pour 4 jeunes portois

Football et scolarité



Comme Liverpool, le Benfica Lisbone ou le PSG, ces équipes tentent de trouver les pépites de demain, tout en tendant la main aux jeunes footballeurs qui n’auront jamais les moyens de se présenter aux sélections organisées par les clubs en Europe.

Pour finaliser le projet, les promoteurs de l’île voisine se sont rapprochés de Ritchi Cerveaux, le directeur de Juventus Réunion : "Quand un enfant est admis à l’Academy, sa famille est intégrée au projet."

Pour que ce projet soit solide, les responsables italiens adossent l’école à un club. L’Express de Maurice nous apprend que Matteo Zino, en charge du développement du projet de Juventus Maurice, était samedi dernier à Trianon pour visiter les structures du Racing Club. Les contacts sont positifs.