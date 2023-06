Une pénurie de radiologues à La Réunion entraîne de longs délais d’attente pour une mammographie

Dans les cabinets de radiologie de La Réunion, les délais d'attente dépassent les trois semaines pour obtenir un rendez-vous pour une mammographie. La faute à une forte pénurie de médecins radiologues.

A 54 ans, Karine voudrait réaliser une mammographie au plus vite par mesure de précaution. Elle a tenté de joindre plusieurs cabinets de radiologie, mais à chaque fois il faut patienter plusieurs semaines pour obtenir un rendez-vous.

La pénurie de radiologues entraîne une attente de plusieurs mois pour pouvoir bénéficier d'une mammographie.

L'angoisse des femmes

"C’est une question de santé publique, pourquoi on ne peut pas pratiquer cet examen rapidement ? s’indigne Karine. Si on a rien tant mieux, mais si on a quelque chose ? Vers qui se tourne-t-on après si on est pris en charge trop tard ?"

Le silence de certains cabinets de radiologie l’exaspère. Pour elle, comme pour d’autres femmes, la situation est angoissante.

Une pénurie de médecin radiologue

Ces délais d’attente sont dus à une pénurie de médecin radiologue dans l’île. "Les médecins radiologues qui partent à la retraite sont plus nombreux que ceux qui rentrent sur le marché du travail", remarque Raphaël Hoarau, radiologue au cabinet Les Alizés, à Saint-Denis.

Pour ce médecin, c’est une pression supplémentaire. "On essaie de répondre au maximum aux besoins et surtout aux urgences, explique Raphaël Hoarau. Il n’est pas admissible qu’une patiente qui ressent quelque chose dans un sein doive attendre trois semaines ou un mois pour avoir une mammographie".

Un dépistage tôt, des chances de guérison plus grandes

Selon elle, "l’examen doit se réaliser au plus vite pour éviter les pertes de chance au cas où on tomberait sur quelque chose de cancéreux".

A La Réunion, une femme sur quatre est concernée par le cancer du sein. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont grandes. Le dépistage via la mammographie est donc primordial.