Une plainte déposée contre le Directeur Général du Crédit Agricole pour injures publiques racistes

C’est une affaire qui secoue l'un des plus importants établissements bancaires de la Réunion, le Crédit Agricole. Son Directeur Général fait aujourd’hui l’objet d’une plainte déposée auprès du Parquet de Saint-Denis pour insultes racistes. Lors d'un séminaire en décembre 2023, ce dernier aurait utilisé une expression dégradante à propos de la communauté tamoule. Il dénonce aujourd'hui "l'instrumentalisation de ses propos".

Michelle Bertil / LF •

La communauté tamoule de l'île est aujourd'hui sous le choc. Elle a du mal à digérer les propos tenus par Le Directeur Général du Crédit Agricole en décembre dernier, lors d'un séminaire rassemblant l'ensemble des salariés. Didier Grand aurait utilisé l'expression "3 V" pour parler d'employés d'origine indienne, 3 V signifiant : "vilain", "vantard" et "voleur".

Une plainte déposée

Deux syndicats le SNECA CFE-CFC et Sud Cam se sont saisis de l'affaire et ont déposé plainte auprès du Parquet de Saint-Denis, une enquête a été ouverte. Dans un communiqué envoyé à la presse ainsi qu'aux salariés, Didier Grand précise que ces propos ont été sortis de leur contexte.

Je tiens à vous informer que je dénonce avec force l’instrumentalisation des propos que j’ai tenus lors de notre Réunion du Personnel de décembre dernier. Du reste, les membres du Conseil d’Administration, dont une grande partie était présente lors de cette Réunion, ont fermement réprouvé ces allégations lors de la séance du vendredi 2 février 2024. Didier Grand, Directeur Général du Crédit Agricole

Le Député Jean-Hugues Ratenon, a de son côté, condamné "des propos totalement honteux et scandaleux". Le parlementaire demande au DG de démissionner sans attendre.

Colère de la Fédération tamoule de la Réunion

La Fédération Tamoule, par la voix de son Président Jean-Luc Amavady, s'insurge contre les propos tenus par le DG du Crédit Agricole.

"Inadmissible de la part d’un Directeur Régional et en plus de la banque qui se dit numéro un à la Réunion. Là on ne peut pas accepter, ce monsieur n’a rien compris. Il y a là un mépris, si c’est avéré, si c’est le cas, il faut que la justice fasse son travail", termine-t-il.