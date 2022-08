Une sortie baleines donne le sourire aux gramounes isolés

Un moment de pur bonheur pour des gramounes isolés. Venus de Saint-Denis, Saint-Benoît ou encore Saint-André, ils ont participé à une sortie baleines ce samedi 20 août.

LP / RI •

Des souffles, des sauts et des cris d’émerveillement à bord du bateau où ont embarqué ce samedi 20 août les membres de l’association Gramounes Isolés.

En admiration devant le spectacle

"Allez, encore un saut", s'exclame une gramoune à bord. Le baleineau s’exécute et le spectacle continue. Emilie a le sourire. A côté d’elle, sa voisine admire la scène. Une maman baleine montre à son petit comment sauter. "Je n’avais jamais vu de baleine, j’imaginais pas en voir aujourd’hui, je suis tellement contente de cette journée, c’est plus que chouette !" s’exclame Octavie.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Une belle initiative et un moment de bonheur ! Des gramounes isolés ont participé à une sortie baleines

Une première pour certains

"C’est inimaginable, tellement c’est beau", ajoute une autre gramoune en scrutant l’horizon. Pour certains, admirer les baleines est une première.

Tous ont plus de 65 ans et font partie de l'association Gramounes isolés. Ils habitent Saint-Benoît, Saint-Denis ou encore Saint-André et ont pu profiter de la magie de cette sortie en mer.

Une sortie baleines organisée pour les gramouns isolés • ©Rahabia Issa

"Leur rendre le sourire"

L’objectif est de rompre l'isolement auquel ils font face chaque jour. "Le but de notre association est de leur rendre le sourire, explique Patrick Aujoulat de l'association Gramounes Isolés. Enfermés entre quatre murs chez eux, ils n’ont pas le sourire au quotidien. Ce soir, j’espère qu’ils auront des étoiles dans leurs yeux en montant dans le bus pour rentrer chez eux".

La mission est réussie. "Je suis tellement contente et bien mieux ici que toute seule à la maison", confie une gramoune. "C’est un spectacle magnifique, la mer est belle, je salue le travail de l’association qui a organisé cette activé et plein d’autres encore", conclut Danièle, les yeux rivés sur l’Océan.

Gramounes Isolés organise des activités tous les mois, "mais on peut pas toujours faire des activités aussi onéreuses", reconnaît Chantal, membre de l'association.