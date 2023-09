Une toute nouvelle école inaugurée dans le village de Roche Plate à Mafate

Il y a près de 3 ans, l'école de Roche Plate à Mafate fermait ses portes, menacée par un éboulement du rempart. Les cours se sont alors tenus jusqu'ici dans l'église ou encore sous un chapiteau. Mais aujourd'hui les élèves retrouvent leur salle de classe puisque la toute nouvelle école de l'ilet a été inaugurée, en présence du recteur

ACDK / DP •

Un grand jour pour le village de Roche Plate et ses habitants. La toute nouvelle école, livrée en janvier 2023, a été inaugurée ce matin en présence du recteur de l'académie de La Réunion, du maire de Saint Paul et des représentants de l'Etat et de la région.

Pour rappel, l'établissement avait été fermé il y a trois ans. En cause, un rempart qui menaçait de s'effondrer suite à un incendie qui l'avait fragilisé.

Afin d’assurer une continuité pédagogique, les élèves scolarisés ont été accueillis jusqu’en décembre 2020 dans l’église située sur un foncier hors de la zone à risque. Un chapiteau de 25 m² a ensuite été installé transitoirement pour la rentrée des classes de janvier 2021, à proximité immédiate de l’église. Mais depuis la rentrée de janvier 2023, les élèves ont pris possession de leurs locaux définitifs dans la nouvelle école en ossature bois.

Regardez le reportage de La 1ère :

Inauguration d’une nouvelle école dans le village de Roche Plate à Mafate, après trois ans de travaux

Une opération en deux phases

La nouvelle école sur le « Plateau Église » se compose de quatre bâtiments pour une surface totale de 230 m².

Dans un premier temps, à la rentrée d’août 2021, une salle de classe provisoire de 40 m² avait été construite. Avant la livraison de l’école en ossature bois pour la rentrée de janvier 2023. Le tout pour un montant total qui avoisine les deux millions d'euros.

Au total, sept élèves suivent ici les enseignements dans une classe unique avec quatre niveaux scolaires, allant de la grande section au CM2. “Les grands aident les petits et les petits apprennent en écoutant les grands, explique Véronique Soubeyrand, enseignante et directrice de l’école primaire de Roche Plate. La mixité est très utile ici. On est très contents de l’école, les enfants ont connu de grosses difficultés quand ils ont assisté aux cours dans l’église de Roche Plate. Ils bénéficient maintenant d’une école comme les élèves du littoral”, conclut-elle.

Une école comme les autres

L’école a été inaugurée ce matin, sous l'œil avisé de Pierre-François Mourier, recteur de l’académie de La Réunion. “Un moment exceptionnel, qui est dû à une collaboration exceptionnelle de tous les acteurs publics”, a-t-il expliqué. Pour réaliser un tel projet, près d’un million d’euros d’aides ont été fournis par l’Etat, en plus du soutien du département et de la région.

“Tout le monde a suivi cette histoire avec la fragilité de la falaise. L’école était dans le cône, les enfants n’étaient plus en sécurité. Mais en un temps record on a réussi à construire cette école exemplaire à tous les niveaux pour que les enfants ici à Mafate aient toutes leurs chances”, a déclaré le maire de la ville de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin.

L'école de Roche Plate accueille sept élèves cette année. • ©Delphine Poudroux

Les habitants rassurés

À Roche Plate, cette nouvelle école était fortement attendue par la centaine d’habitants du village. “Ça me rassure, ici on sait qu’on est à l’abri, j’ai moins peur pour mon enfant”, témoigne Virgina, maman de Maria. De leur côté, Shaïna et Kimberlie sont assises côte à côte et suivent déjà avec attention les cours donnés par la directrice et enseignante. “Elle est jolie notre école, il y a des décorations”, clame Shaïna

L’écologie au centre du projet

Mais au-delà d’une école visuellement attrayante, la construction est au cœur d’un projet de développement durable. L’armature a été réalisée essentiellement en bois usiné et traité à La Réunion. “Dans moins d’un an, le toit de l’école sera recouvert par une centrale photovoltaïque qui pourra alimenter l’ensemble de l’ilet de Roche Plate”, a annoncé le recteur.