Unicef : les enfants plus exposés à la pauvreté dans les Outre-mer

Ce lundi 20 novembre est marqué par la journée internationale des droits de l’enfant. Selon une étude menée par l’Unicef pendant neuf mois, les enfants sont plus exposés à la pauvreté dans les Outre-mer.

Annaëlle Dorressamy / Lisa Mela •

L’Unicef a publié, ce lundi 20 novembre, un rapport alarmant sur la situation des enfants en Outre-mer. Sur notre île, 46 % des enfants vivent dans un ménage pauvre. Cela concernerait 110 500 enfants.

Une situation de “grande pauvreté” en Outre-mer

D’après l’Unicef, la situation de “grande pauvreté” résulte d’une combinaison de faibles revenus et de privations matérielles et sociales sévères.

Les situations de mal-logement, marqueurs de pauvreté, font également partie des difficultés financières des familles. Dans notre département et à Mayotte, 50 000 logements sont indignes. Au total, 600 000 personnes sont mal-logées en outre-mer.

Taux de mortalité infantile plus élevé en Outre-mer

Sur notre île comme ailleurs en outre-mer, le taux de mortalité infantile est plus élevé que dans l’Hexagone. Les violences sur les mineurs ont augmenté de 62% entre 2014 et 2018, dont 43% de violences sexuelles.

Les conséquences de la pauvreté sur la santé des enfants sont mêlées à des facteurs aggravants, tels que la crise de l’eau à Mayotte. Le taux de mortalité infantile atteint 8,9% à Mayotte contre 3,7% dans l’Hexagone.

A Mayotte, la situation est critique

A l’île aux parfums, la situation est inquiétante. Selon le rapport de l’Unicef, huit enfants sur dix vivent en situation de pauvreté à Mayotte, alors que deux enfants sur dix sont concernés dans l’Hexagone.

Concernant la santé mentale, plus d’un tiers des jeunes Mahorais déclarent souffrir de troubles psychiques ou psychiatriques contre 20 % dans l’Hexagone. Les problèmes d’accès à l’eau accentuent également les inégalités.



D’après le rapport de l’Unicef, l’une des explications aux problèmes est que les territoires d’outre-mer voient s’entremêler les compétences et les responsabilités des décideurs publics, dont l’Etat, les collectivités et le département. A l'avenir, l'Unicef souhaite que la problématique de l'enfant soit remise au cœur des préoccupations.