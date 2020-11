Vente d’alcool fort sans autorisation : la gendarmerie de Saint-Louis sanctionne

Lors d'un contrôle sous réquisition du Procureur de la République, les gendarmes de Saint-Louis ont découvert qu'une épicerie/bar des hauts de la Rivière se livrait à la vente d'alcool fort sans autorisation.



IP •

La brigade de Saint-Louis mène régulièrement des contrôles de commerces, et débits de boissons, à l'occasion de ses services de police de sécurité du quotidien.Lors de l'un de ces contrôles, les militaires ont découvert qu'une épicerie/bar des hauts de la Rivière se livrait à la vente d'alcool fort à emporter ou consommer sur place sans autorisation.Une trentaine de bouteilles de rhum et spiritueux ont ainsi été saisies. Le responsable de l’établissement encourt une fermeture administrative, des poursuites judiciaires et la destruction de son stock.Pour rappel, la vente de boisson alcoolisée est soumise à une réglementation stricte et sa consommation excessive à l’origine de nombreux troubles à l'ordre public. La brigade de gendarmerie de Saint-Louis précise que d’autres actions de ce type auront encore lieu dans l’avenir.