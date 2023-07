Versement de l’Allocation de rentrée scolaire au 1er août, une déclaration en ligne est nécessaire

Les parents des enfants scolarisés de 6 à 18 ans doivent effectuer une déclaration en ligne pour bénéficier de l’Allocation de rentrée scolaire. Cette aide, sous condition de ressources, sera versée aux familles à partir du 1er août.

LH •

De 398,09 euros à 434,61 euros, l’allocation de rentrée scolaire est versée pour les enfants de 6 à 18 ans, soit les enfants nés entre le 16 septembre 2005 et le 31 décembre 2017 inclus.

En 2022, 78 755 familles ont bénéficié de l’ARS, soit 128 897 enfants concernés. 52,8 millions d’euros ont été versés aux familles réunionnaises.

Une aide sous condition de ressources

Cette aide attribuée par la Caisse d’Allocations Familiales est versée sous condition de ressources. Il faut ainsi avoir eu en 2021 des ressources inférieures à un certain plafond en fonction du nombre de d’enfant. Pour un enfant, le plafond sera ainsi de 25 775 euros, pour 2 enfants de 31 723 euros, pour 3 enfants de 37 671 euros et pour 4 enfants et plus de 43 619 euros.

Télédéclaration nécessaire

Les parents allocataire doivent se rendre sur leur espace « Mon compte » en ligne ou sur l’application mobile de la CAF pour confirmer que leur enfant est toujours scolarisé, étudiant ou en apprentissage pour la rentrée 2023. Inutile d’attendre la rentrée, la télédéclaration est ouverte depuis le 10 juillet.

Pas de certificat de scolarité, sauf exception

L’envoi d’un certificat de scolarité n’est pas nécessaire, pour les enfants de 6 à 15 ans, c’est automatique. Pour les enfants de moins de 6 ans, inscrits au CP, la preuve de la scolarité doit en revanche est apportée, un certificat de scolarité doit être récupéré auprès de l’école.