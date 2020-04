Versement des prestations sociales : la liste des 34 bureaux de Poste ouverts

Hier, jeudi 2 avril, lors d'un point complet sur la cohésion sociale et les solidarités, La Poste a annoncé l'adaptation de ses services en cette crise sanitaire Ainsi, les 6, 7 et 10 avril, 34 bureaux seront ouverts pour assurer le versement des prestations sociales.

Gaëlle Malet •



34 bureaux de Poste ouverts les 6, 7 et 10 avril

Voici la liste des 34 bureaux de postes qui seront ouverts les 6, 7 et 10 avril prochains :

34 bureaux de poste seront ouverts durant 3 jours à partir du lundi 6 avril pour permettre le versement des prestations sociales. Des bureaux réorganisés pour l’occasion afin que les règles de protection soient respectées. • ©Réunion la 1ère

A La Réunion, 280 000 personnes sont allocataires des prestations sociales. Face à la crise épidémique, le gouvernement a mis en oeuvre des mesures pour que les concitoyens les plus fragiles puissent percevoir les aides auxquelles ils ont droit et procéder aux opérations bancaires nécessaires pour répondre à leurs besoins. Exceptionnellement, les prestations sociales seront ainsi versées dès le samedi 4 avril.La Poste a ainsi, adapté son organisation en fonction de la crise sanitaire. Dès le 4 avril, les allocataires pourront retrirer leurs espèces via les distributeurs automatiques et à compter du 6 avril, ils pourront l'effectuer dans les bureaux de Poste. Les 6, 7 et 10 avril, 34 bureaux de Poste seront ouverts contre 16 actuellement. Des bureaux qui seront exclusivement dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de première nécessité.Les services liés à l’affranchissement reprendront le 8 avril.Les précisions de Florence Bouchou et Alix Catherine.