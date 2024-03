Le compte client de la caisse d’allocation familiale (CAF) ne sera plus accessible avec l’ancien mot de passe à partir du vendredi 8 mars 2024. Suite à une fuite de données des mots de passe des usagers sur le dark web, le changement des codes d’accès est rendu obligatoire. Même si La Réunion n'est pas concernée, les allocataires doivent tout de même changer de mot de passe.

Annaëlle Dorressamy / Michelle Bertil / Florent Marot •

Les allocataires de la CAF doivent obligatoirement changer leur mot de passe dès demain, le vendredi 8 mars 2024.

À la suite d’une violation de données des usagers sur le dark web, “le changement des codes d’accès est rendu obligatoire pour l’ensemble des 101 CAF du réseau”, souligne Virginie Dérand, directrice générale par intérim de la CAF de La Réunion.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

A la suite d’une violation de données, la CAF impose à ses usagers de changer de mot de passe

Fuite de données sur le dark web

Des données de milliers d’allocataires ont fuité sur le dark web. Même si les allocataires de La Réunion ne sont pas concernés, ils doivent quand même changer de mot de passe.

Après une investigation menée au niveau national, “plusieurs milliers de comptes ont été concernés par ces mots de passe divulgués. Un petit groupe de hackers sur le dark web a diffusé des captures d’écran des comptes concernés. Cela étant, les coordonnées bancaires ne sont pas touchées par cet accès illégitime au compte”, tient à rassurer Virginie Dérand, directrice générale par intérim de la CAF de La Réunion.

Notre site caf.fr et les comptes des allocataires sont fiables et sécurisés. Ils n’ont pas été piratés. Il n’y a pas eu d’intrusion. Virginie Dérand, directrice générale par intérim de la CAF de La Réunion

Changer de mot de passe régulièrement

La CAF de La Réunion compte plus de 286 000 foyers allocataires. “Depuis fin février, nous encourageons l’ensemble des allocataires à faire eux-mêmes le changement de mot de passe pour accéder à leur espace personnel”, souligne Virginie Dérand.

La Caf a pris des mesures fortes. Cela consiste à renforcer le niveau de sécurité des comptes en changeant le nombre de caractères des mots de passe. Nous sommes passés de 8 caractères à 10. Dès lors que vous veillez à changer votre mot de passe, il n’y a aucun risque. Il ne faut pas que les mots de passe soient identiques d’un site à l’autre. Virginie Dérand, directrice générale par intérim de la CAF de La Réunion

Conseils pour les mots de passe

Le site du gouvernement donne des conseils pour trouver des codes fiables et sécurisés.

Les codes doivent être différents pour chaque site et impossibles à deviner. Ils doivent être complexes. Autrement dit, il est conseillé qu’ils contiennent plus de dix caractères et au moins un chiffre, une minuscule et une majuscule.

Ne communiquez à personne votre mot de passe, pas même à la CAF. Virginie Dérand, directrice générale par intérim de la CAF de La Réunion

La CAF aide les usagers en difficulté

Pour ceux qui seraient en difficulté pour changer leur mot de passe, des tutoriels sont disponibles sur le site de la CAF.

En cas de besoin, il est possible de contacter la plateforme téléphonique au 32 30 afin d’avoir un conseiller.



“Si vraiment vous éprouvez des difficultés pour changer de mot de passe, que vous n’êtes pas à l’aise, il est possible de venir dans nos locaux. Un conseiller vous accompagnera”, conclut Virginie Dérand.