Violences conjugales : les acteurs de la lutte se mobilisent à La Réunion

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, les acteurs de la lutte se mobilisent. A La Réunion, plusieurs actions ont été menées, tandis que le gouvernement annonçait une série de mesures.

Lise Hourdel

49 féminicides en 12 ans à La Réunion

Améliorer la prise en charge judiciaire

" Comment on fait face à un dépôt de plainte, face à une main courante, comment on fait pour protéger les femmes qui vivent au côté de ces personnes ? "

Améliorer l'écoute pour libérer la parole

La prévention en première intention

Apprendre l'égalité entre les filles et les garçons

Vers une levée partielle du secret médical ?