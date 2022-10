Violences intrafamiliales : la parole se libère, mais le fléau perdure à La Réunion

Les derniers chiffres des violences intrafamiliales augmentent à La Réunion. Ce fléau perdure et progresse, la libération de la parole également. Le Cevif et Handicap Solidaire sillonneront La Réunion ce dimanche avec le VIbus pour l’opération "Ensemble, sortons du silence".

LH avec JCT et GM •

En 2020, les interventions des forces de l’ordre à domicile pour faits de violence ont augmenté de plus de 4% et les plaintes pour violences conjugales de 14%.

Le nombre de femmes accueillies dans les structures dédiées est en hausse de plus de 8%. Selon ces derniers chiffres, en moyenne 7 femmes portent plainte chaque jour pour violence conjugales.

Porteurs de handicap et enfants sont aussi concernés

Le risque d’être victime de violences sexuelles est 3 à 4 fois plus élevé pour les personnes handicapées.

Il y aurait, selon les autorités chargées de l’enfance, autant d’infanticides que de féminicides. Les enfants et les personnes en situation de handicap sont aussi des victimes directes ou collatérales des violences intrafamiliales.

Frédéric Rousset, président de l’association Cevif, souligne un autre fait que révèlent ces chiffres : " au fur et à mesure des campagnes menées, la parole se libère ".

Violences intrafamiliales itw Frédéric Rousset, président du Cevif

Continuer à libérer la parole

Demain, dimanche 16 octobre, le VIbus sillonnera l’île encadré de motards. L’opération " Ensemble : sortons du silence " est organisée par le Cevif et Handicap Solidaire. L’association Cevif appelle tous ceux qui le désirent à venir soutenir en faisant un " maximum de bruits contre le mur du silence des incesteurs ".

Le bus aux couleurs de la Ciivise, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, délivrera des messages sur le sujet de l’inceste et des agressions sexuelles dont sont victimes les enfants et les enfants porteurs de handicap.

Les associations veulent ainsi " préparer l’ensemble de la société réunionnaise à l’arrivée de la Ciivise, au 1er trimestre 2023 ".

Défiler pour retrouver l’estime de soi

Ce samedi 15 octobre à 19h, un défilé de mode est organisé à l’ancien Hôtel de ville de Saint-Denis. Il s’agit d’un événement caritatif pour aider les victimes de violences intrafamiliales.