Visite ministérielle de Jean-François Carenco à La Réunion : un programme chargé, mais des rendez-vous manqués

Développement économique, formation, pêche, agriculture et élevage ou encore logement figurent au programme du ministre en visite pour 3 jours à La Réunion. Un programme chargé, mais qui pourtant ne semble pas répondre aux attentes de tous les Réunionnais.

LH avec GLD, LP et ODL •

En plein débats sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale, le ministre délégué chargé des Outre-mer organise une visite officielle de trois jours à La Réunion, du jeudi 16 au samedi 18 février.

Au programme de Jean-François Carenco figurent des dossiers tels que la relance de la compagnie aérienne réunionnaise Air Austral, abordée dès son arrivée le jeudi 16 février au matin.

Après un entretien avec la présidente de Région, Huguette Bello, le ministre consacrera son après-midi du jeudi à la formation professionnelle et au développement du tissu économique de l’île.

Réforme des retraites, un comité d’accueil à la préfecture

Aucun passage par la préfecture ne semble prévu au cours de la journée du jeudi 16 février, pourtant les syndicats l’y attendront de pied ferme. Mobilisés dans la cadre de la journée de grève contre la réforme des retraites, ils manifesteront jusque devant la préfecture à Saint-Denis, et la sous-préfecture à Saint-Pierre.

Aucun temps d’échanges avec les syndicats n’est inscrit au programme du ministre délégué chargé des Outre-mer. Si l’intersyndicale dit ne pas attendre grand-chose de cette venue, elle estime qu’au-delà de la question des retraites, de nombreux sujets méritaient d’être abordés. Une rencontre aurait été bienvenue compte tenu du contexte social.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Visite du ministre délégué chargé des Outre-mer, les attentes des Réunionnais.

Une visite "inopportune" pour le député Frédéric Maillot

Une visite officielle que les syndicats estiment "décalée", un sentiment partagé par le député de La Réunion, Frédéric Maillot. Le parlementaire réunionnais qualifie cette visite d’ "inopportune voire inadmissible", dans un contexte de débat " où la présence des parlementaires est requise à l’Assemblée nationale pour rejeter cette réforme des retraites absurde ", écrit-il.

Monsieur Carenco, devrions-nous choisir entre le débat sur la réforme des retraites à Paris et la vie chère, le logement social à La Réunion où notre présence est requise aux côtés de nos élus locaux ? Frédéric Maillot, député de La Réunion

Les maraîchers demandent un soutien pour la filière fruits et légumes

C’est avec le président du Département, cette fois, Cyrille Melchior, que Jean-François Carenco débutera sa seconde journée de visite, vendredi 17 février. Une journée consacrée à l’agriculture, avec la visite d’une exploitation de fruits et légumes à Petite-Île et une rencontre avec la filière lait et élevage.

Des agriculteurs demandeurs d’échanges avec le ministre délégué chargé des Outre-mer, qui ont manifesté devant la préfecture et devant le Département ce lundi 13 février, pour demander une aide d’urgence pour soutenir la filière fruits et légumes.

Les maraîchers mobilisés ont ainsi déposés une motion pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’augmentation du prix des intrants et par conséquent des coûts de production. Le département a d’ores et déjà débloqué une enveloppe de secours, de près de 150 euros par hectare. Insuffisante, selon le président de la FDSEA.

Les agriculteurs, qui ont obtenu l’assurance d’être reçu par Jean-François Carenco, ne manqueront pas d’évoquer cette problématique avec le ministre.

La filière canne-sucre accuse l’Etat de "tergiverser"

La filière Canne et Sucre est elle aussi en attente de réponse de l’Etat. Les membres du bureau de l’Interprofession canne-sucre, les présidents des syndicats agricoles, le président du Syndicat du Sucre et le président de la Chambre d’Agriculture ont écrit un courrier commun pour demander une rencontre urgente avec " les ministres concernés pour mettre en œuvre des solutions concrètes et opérationnelles " à plusieurs " questions vitales pour la filière ".

Ils alertent les autorités sur l’effondrement du volume de canne, dont les trois principaux maux sont, selon eux, l’enherbement sauvage, la pénurie de main d’œuvre saisonnière et l’explosion du coût des engrais.

Après l’agriculture, l’après-midi du vendredi sera consacré à la filière pêche. Pêche à la légine, projet de dock flottant et visite du port de plaisance au Port en seront les trois grands rendez-vous. Une rencontre avec les maires de La Réunion est prévue en fin de journée.

Le logement, un dossier de taille à La Réunion

Au troisième et dernier jour de sa visite officielle dans le département, le ministre délégué chargé des Outre-mer consacrera une séquence au logement social. Une problématique sur laquelle, la Confédération nationale du Logement a justement invité Jean-François Carenco à se pencher en début de semaine.

" Qui organise les visites ministérielles à La Réunion ? Pourquoi la question du logement, et surtout du mal-logement, ne figure pas au programme ? ", s’interrogeait l’association de défense des Réunionnais. La CNL reproche aux gouvernements de se succéder et de ne jamais apporter des réponses adéquates aux besoins en logements à La Réunion.

Début janvier 2023, la CN dressait le bilan du logement à La Réunion, avec le constat d’une dégradation constante depuis plusieurs années. " Les problèmes liés au logement de remontent pas ", déplore Erick Fontaine, l’administrateur de la CNL. Aucune rencontre avec l’association ne figure au programme du ministre délégué chargé des Outre-mer.