Visite ministérielle : le déplacement de Marie Guévenoux à La Réunion marqué par l'actualité nationale

Seconde et dernière journée de visite dans l’île pour la ministre déléguée chargée des Outre-mer, ce mercredi 15 mai. Continuité territoriale, agriculture post-Belal, modernisation du Grand Port, renouvellement de la flotte de pêche et marché de gros sont au programme de Marie Guévenoux.

Marie Guévenoux réalise sa 2ème journée de visite dans l’île ce mercredi 15 mai. Ce matin, après avoir notamment évoqué la situation de crise en Nouvelle-Calédonie, sur Réunion la 1ère, elle s’est rendue au siège de Ladom pour évoquer la question du prix des billets d’avion.

" On agit de deux façons ", explique la ministre déléguée chargée des Outre-mer. La première, " en ayant augmenté les budgets de la continuité territoriale, et en permettant qu’elle soit d’ailleurs offerte à plus de foyer réunionnais ".

Les plafonds de ressources et la prise en charge des billets ont été relevés, précise Marie Guévenoux, permettant à 90 000 Réunionnais d’y prétendre.

La seconde façon est d’aider les compagnies aériennes, avec " des centaines de milliers d’euros ".

Pourquoi on s’engage sur une compagnie aérienne comme Air Austral ? C’est à la fois parce qu’Air Austral, c’est un fleuron aérien pour La Réunion, parce qu’évidemment ça crée des emplois directs et indirects, mais aussi parce que ça participe de cette offre qui permet aux Réunionnaises et aux Réunionnais de voyager avec un choix de compagnies, qui permet du coup d’étudier le prix de son billet. Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer

Agriculture, la reprise après Belal

La ministre a également consacré une séquence à l’agriculture. Le secteur se remet doucement du passage du cyclone Belal. C’est le cas de l’agriculteur rencontré ce matin sur son exploitation agricole à Sainte-Suzanne.

Lui qui avait perdu 100% de sa production, a pu être indemnisé rapidement, en avril. Une autre partie des aides arrivera mi-mai.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Visite ministérielle : Marie Guévenoux s’est rendue sur une exploitation agricole à Sainte-Suzanne.

La visite de cette exploitation a été l’occasion de dire la difficulté de produire à La Réunion, et de la nécessité d’avoir le soutien de l’Etat. Manque de foncier, diversification, friches, successions ou encore concurrence des importations ont également été évoqués.

La ministre déléguée chargée des Outre-mer est revenue sur un nouveau dispositif sensé combattre le manque de main d’ouvre. Les bénéficiaires du RSA pourront en effet cumuler l’activité saisonnière agricole, sans avoir à renoncer à l’allocation. Un dispositif qui concernera beaucoup la canne.

La ministre déléguée aux Outre-mer s'est rendue dans une exploitation agricole à Sainte-Suzanne. • ©Imaz Press Réunion

Hommage aux agents pénitentiaires tués dans l’Eure

Marie Guévenoux s’est ensuite rendu au centre pénitentiaire de Domenjod, à Saint-Denis, pour participer à l’hommage rendu aux agents pénitentiaires tués lors de l’attaque d’un fourgon transportant un détenu dans l’Eure. Une minute de silence a été respectée.

La ministre a pu échanger avec les représentants des syndicats pénitentiaires présents sur place, dans le cadre de l'opération "prisons mortes" menée depuis le matin en relais de l'appel national.