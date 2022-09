Visite ministérielle : violences intrafamiliales et accès aux soins pour la première journée d’Agnès Firmin Le Bodo

Après une visite du service des Urgences du GHER à Saint-Benoît, un bilan du dispositif pré-dépôt de plainte a été présenté à la ministre déléguée en charge des professions de santé et de l’organisation territoriale. C’est au GHER que ce dispositif a été lancé, il y a 2 ans.

Au sein du GHER, les victimes de violences intrafamiliales bénéficient d’un accompagnement. Il s’agit d’un parcours clair, orienté et identifié pour faciliter le recueil des témoignages et la prise en charge des victimes au sein des établissements hospitaliers. Un dispositif pré-dépôt de plainte est aussi proposé.

Depuis le début de l’année, 14 victimes de violences intrafamiliales ont été prises en charge au GHER. En 2020, 13 victimes ont été accompagnées, et elles étaient au nombre de 15 en 2021. A La Réunion, 1 300 victimes étaient recensées en 2012, 1 500 en 2021. Selon la Police nationale, 5 à 6 plaintes sont déposées chaque jour pour violences conjugales.

Les opérateurs de terrain souhaitent avoir davantage de moyens pour assurer les relais pour le soin des psycho-trauma, une prise en charge pour laquelle " il reste beaucoup à faire ", selon Sophie Clémente, la directrice de l'association "réseau VIF".

L’accès au soin est un des dossiers prioritaires pour le docteur Fabrice Darmon, secrétaire général du conseil départemental de l’Ordre des médecins. Si officiellement il n’existe " plus vraiment " de désert médical à La Réunion, à l’exception du cas particulier de la commune de Cilaos, en réalité le département est sous doté dans les Hauts, les cirques ou les écarts.

Pour le médecin, ce décalage répond surtout à la description du désert médical qui se fait selon des critères administratifs évalués par l’Agence Régionale de Santé. En réalité, l’accès aux soins reste difficile dans pas mal de secteurs, selon lui. Il y a de moins en moins de médecins, probablement dû à un numerus clausus imposé il y a assez longtemps, qui crée aujourd’hui un déficit, estime Fabrice Darmon.

On est au creux de la vague au niveau de la population médicale, avec beaucoup de médecins de plus de 50 ans qui vont partir en retraite et des jeunes médecins qui ne désirent plus forcément s’installer, des cabinets de médecins qui ne trouvent plus de repreneurs et une carence de l’offre des spécialistes.