Vivez la joie de Noël à Bras-Panon sur le champ de foire jusqu’à dimanche

Une adresse pour avoir des idées pour vos cadeaux de Noël, le champ de foire de Bras-Panon où se déroule le "Magik Noël". 80 exposants ont répondu présent pour cette 1ère édition organisée par la société "Magik Noël" en partenariat avec la mairie de Bras-Panon.

La première édition de ce « Magik Noël » se présente sous la forme d’un marché où vous trouverez des idées pour vos cadeaux. Le champ de foire s’est transformé en véritable village de Noël avec pas moins de 80 exposants.

Une première à Bras-Panon

C’est une première pour la commune de Bras-Panon, ce salon de Noël. Il va durer jusqu’à ce dimanche 8 décembre 2024. Plusieurs exposants proposent des idées de cadeaux et aussi des animations autour des fêtes de fin d’année. Sur les stands on trouve une grande variété de produits, des bijoux faits mains à la confiture artisanale, au caviar et au foie gras.

Espace de fête et de solidarité

La solidarité est de mise dans cette espace de fête avec une collecte de jouets à l’initiative de Olivier Araste du groupe Lindigo. Ils seront remis à des associations afin d’offrir aussi un noël à des enfants nécessiteux.

On y trouve un peu de tout dans ce "Magik Noël" pour se faire une idée des cadeaux à offrir et aussi des animations comme des parcs gonflables, des ateliers créatifs, des spectacles pour enfants, une promenade en calèche, et bien sûr une rencontre avec le père Noël.

Faire rêver petits et grands

La maison du père Noël est ouverte pour les 20 à 30 000 personnes attendues jusqu’à ce dimanche 8 décembre. La première parade hier soir a déjà attiré beaucoup de monde. Pour 5 euros vous pouvez profiter des manèges et autres moments magiques pour faire rêver les petits et aussi les grands comme le souligne un des organisateurs.

la parade de Magik Noël qui a lieu tous les soirs • ©organisation Magik Noêl

Des spectacles pour enfants tous les jours

Ce rendez-vous sur le champ de foire est aussi un espace de spectacles pour enfants. Ils sont gratuits et programmés tous les jours à 15h30 et à 20h. Le marché fermera ses portes dimanche 8 décembre. La magie s’opère notamment le soir avec l’illumination du sapin de 10 mètres de haut suivi d’une grande parade et d’un feu d’artifice.