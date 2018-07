© Observatoire de la Plaine des Cafres

"Nous avons relevé ce matin 3 à 4 fissures sur le flanc nord du Piton. Les coulées se dirigent actuellement vers les remparts du Pas-de-Bellecombe. Le Volcan est en gonflement permanent depuis début 2018. Il y a beaucoup de magma dans le réservoir qui va demander à sortir. D'autres éruptions sont donc à prévoir cette année" (Aline Pelletier à 7 heures sur Réunion la 1ère)

© Daniel Fontaine Les randonneurs n'ont pas hésité à braver le froid ce matin pour admirer le spectacle

© Daniel Fontaine Spectacle vu du Pas-de-Bellecombe

Depuis le début de mois de juillet, une inflation de l’édifice du #PitondelaFournaise est de nouveau observée. Cette reprise est synonyme d’une pressurisation du réservoir magmatique superficiel par une réalimentation profonde en magma (illustration OVPF/IPGP). pic.twitter.com/KDIjOpUf4l — Obs Fournaise (@ObsFournaise) 6 juillet 2018